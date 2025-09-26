Трамп підписав указ, що дозволяє застосовувати смертну кару за особливо тяжкі злочини у Вашингтоні
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у четвер, 25 вересня, підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару за вчинення особливо тяжких злочинів в окрузі Колумбія
Документ вже опублікували на офіційному сайті Білого дому.
"Смертна кара є важливою складовою системи правосуддя, яка запобігає та карає найтяжчі злочини, що часто супроводжуються жорстоким та смертельним насильством проти невинних американців", - йдеться у тексті документа.
Також зазначається, що відновлення смертної кари залишається одним із пріоритетів адміністрації з початку її роботи. Це закріплено Указом 14164 від 20 січня 2025 року, що присвячений захисту громадської безпеки.
У документі наголошується, що Генеральний прокурор та федеральний прокурор округу Колумбія зобов’язані забезпечувати виконання федерального законодавства щодо смертної кари на території округу. Вони мають вимагати призначення смертної кари в усіх відповідних випадках, коли після всебічного розгляду доказів та іншої значущої інформації наявні чинники, що виправдовують винесення такого вироку.
- У січні 2025 року повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав указ про смертну кару, а Генпрокурор має "вжити всіх необхідних і законних заходів", щоб забезпечити країну достатньою кількістю смертельних ін'єкційних наркотиків.
