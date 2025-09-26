Трамп підписав указ, що дозволяє застосовувати смертну кару за особливо тяжкі злочини у Вашингтоні

Документ вже опублікували на офіційному сайті Білого дому.

"Смертна кара є важливою складовою системи правосуддя, яка запобігає та карає найтяжчі злочини, що часто супроводжуються жорстоким та смертельним насильством проти невинних американців", - йдеться у тексті документа.

Також зазначається, що відновлення смертної кари залишається одним із пріоритетів адміністрації з початку її роботи. Це закріплено Указом 14164 від 20 січня 2025 року, що присвячений захисту громадської безпеки.

У документі наголошується, що Генеральний прокурор та федеральний прокурор округу Колумбія зобов’язані забезпечувати виконання федерального законодавства щодо смертної кари на території округу. Вони мають вимагати призначення смертної кари в усіх відповідних випадках, коли після всебічного розгляду доказів та іншої значущої інформації наявні чинники, що виправдовують винесення такого вироку.