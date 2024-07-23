Трамп подав апеляцію на рішення суду Нью-Йорка про цивільне шахрайство

Про це повідомляє Politico.

Адвокати експрезидента Дональда Трампа подали апеляцію до апеляційного суду Нью-Йорка, вимагаючи скасувати рішення про цивільне шахрайство, яке наклало на нього 454 млн доларів штрафу.

Трамп стверджує, що рішення суду є "помилковим" і що суддя невірно зрозумів "базові банківські концепції". Адвокати також наполягають, що ніхто не постраждав від дій Трампа і його компанії, навпаки, всі були в захваті від співпраці з ним.

Генеральний прокурор Джеймс, своєю чергою, заявляє, що адвокати Трампа просто повторюють старі аргументи, а їхня перемога в суді базувалася на фактах та законі.

Це рішення суду становить серйозну загрозу фінансовому стану Трампа, адже він сам визнав, що не має достатньо коштів для покриття штрафу.

Апеляційний суд призначив слухання у справі на початок вересня, але неясно, чи встигне суд винести рішення до листопада, коли відбудуться президентські вибори.