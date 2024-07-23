Трамп подав апеляцію на рішення суду Нью-Йорка про цивільне шахрайство
У понеділок, 22 липня, адвокати Трампа закликали апеляційний суд скасувати рішення про цивільне шахрайство, назвавши його «несанкціонованим, безпрецедентним захопленням влади» генеральним прокурором Нью-Йорка Тіш Джеймс
Про це повідомляє Politico.
Адвокати експрезидента Дональда Трампа подали апеляцію до апеляційного суду Нью-Йорка, вимагаючи скасувати рішення про цивільне шахрайство, яке наклало на нього 454 млн доларів штрафу.
Трамп стверджує, що рішення суду є "помилковим" і що суддя невірно зрозумів "базові банківські концепції". Адвокати також наполягають, що ніхто не постраждав від дій Трампа і його компанії, навпаки, всі були в захваті від співпраці з ним.
Генеральний прокурор Джеймс, своєю чергою, заявляє, що адвокати Трампа просто повторюють старі аргументи, а їхня перемога в суді базувалася на фактах та законі.
Це рішення суду становить серйозну загрозу фінансовому стану Трампа, адже він сам визнав, що не має достатньо коштів для покриття штрафу.
Апеляційний суд призначив слухання у справі на початок вересня, але неясно, чи встигне суд винести рішення до листопада, коли відбудуться президентські вибори.
-
У понеділок, 15 липня, суд у США відхилив федеральні обвинувачення проти експрезидента Дональда Трампа в справі про неналежне поводження із секретними документами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.79
- EUR Купівля 44.88Продаж 45.69
- Актуальне
- Важливе