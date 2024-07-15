Суд відхилив усі звинувачення проти Трампа і закрив справу про незаконне зберігання таємних документів

Про це повідомляє The Washington Post.

Окружна суддя Ейлін Кеннон закрила справу проти Трампа про неналежне поводження із секретними документами, визнавши неправомірним призначення спецпрокурора в цьому питанні.

"Це друга значна перемога в суді для нього (Трампа – ред.) за період менше ніж місяць – після історичного рішення Верховного суду щодо імунітету", - пише WP.

У рішенні судді Кеннон зазначається, що призначення спеціального прокурора Джека Сміта у цій справі було неправомірним. Це вважається тріумфом для Трампа, навіть якщо рішення зрештою буде скасовано під час апеляції. Адже Міністерство юстиції, швидше за все, оскаржить це рішення, і врешті справа може дійти до Верховного суду, зазначає видання.

При цьому йдеться, що рішення судді Кеннон також означає скасування звинувачень проти двох інших осіб - Волтіна "Волта" Наути та Карлоса Де Олівейри, які проходили по цій справі.