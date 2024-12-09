Трамп призначив особисту адвокатку Аліну Хаббу радницею у Білому домі

Про це повідомляє Bloomberg.

"Вона була непохитною у своїй лояльності і незрівнянною у своїй рішучості - стояла зі мною під час численних "випробувань", битв і незліченних днів у суді", - наголосив він.

Аліна Хабба, 40-річна директорка юридичної фірми Habba Madaio & Associates LLP, стала відомою завдяки своїй активній участі в правових справах Трампа. Вона представляла його інтереси в кількох судових процесах, зокрема у справі проти колишньої учасниці шоу "Учень" Саммер Зервос, яка звинувачувала його в сексуальному насильстві. Хабба змогла домогтися відкликання позову.

Крім того, Хабба захищала Трампа в справах, пов'язаних із його племінницею Мері Трамп, яка звинувачувала його в шахрайстві щодо спадщини. Вона також була залучена до позову проти Мері Трамп за її роль у розкритті його фінансових документів журналістам New York Times.

На початку року Хабба привернула увагу ЗМІ через конфлікт із суддею Льюїсом Капланом під час розгляду цивільного позову від колумністки Е. Джин Керролл, яка звинуватили Трампа в сексуальному насильстві в 1990-х роках.

Вона також працювала старшим радником головного суперколекційного штабу Трампа, що підтримував його переобрання у 2024 році, - "Зробимо Америку знову великою" (Make America Great Again Inc.). Вона активно представляла кампанію на публічних заходах, включаючи мітинги в Нью-Йорку.

У той же день Трамп призначив Крістофера Ландау заступником держсекретаря. Він зазначив, що Ландау буде співпрацювати з Марко Рубіо для зміцнення безпеки країни через зовнішню політику. Трамп також анонсував призначення Майкла Нідхема радником у Державному департаменті та Майкла Антона директором з питань планування політики.