Трамп призупинив схвалення пакета військової допомоги Тайваню на $400 млн через перемовини з Китаєм, - WP

Про це повідомляє The Washington Post.

Рішення, за даними п’яти співрозмовників видання, пов’язане зі спробою адміністрації досягти торговельної угоди з Пекіном та підготувати можливий саміт із главою КНР Сі Цзіньпіном.

Джерела зазначають, що відмова може бути переглянута, проте сама пауза виглядає як зміна американського підходу до Тайваню, який Китай розглядає як власну територію. За інформацією двох осіб, обізнаних із процесом, йшлося про пакет, "більш смертоносний", ніж попередні, зокрема із боєприпасами та автономними безпілотниками.

У Білому домі наголосили, що остаточне рішення щодо допомоги ще не ухвалено, тоді як посольство Тайваню у Вашингтоні утрималося від коментарів.

Американські військові роками виділяють ресурси для підтримки оборони Тайваню, на тлі активного нарощування військової потужності КНР та масштабних навчань навколо острова. За оцінками розвідки США, Сі Цзіньпін поставив завдання армії бути готовою до захоплення Тайваню до 2027 року, хоча ця дата не є остаточним строком.

У серпні під час переговорів у Анкориджі представники оборонних відомств США та Тайваню погодилися на великомасштабний продаж зброї. За словами джерел, Тайбей готовий фінансувати закупівлю на мільярди доларів шляхом ухвалення нового закону про додаткові оборонні витрати.

Новий пакет озброєння, як повідомляється, майже повністю складатиметься з "асиметричних" систем — безпілотників, ракет та датчиків для контролю узбережжя. Водночас його поставки можуть розтягнутися на кілька років, адже Тайвань уже чекає на передачу винищувачів F-16 і ракет Harpoon на мільярди доларів.

Уряд острова наступного року планує виділити на оборону 3,3% ВВП і поступово збільшити цю частку до 5% до 2030 року. Трамп, зі свого боку, закликає орієнтуватися на 10%.

Окремо адміністрація США цього тижня повідомила Конгрес про потенційний продаж Тайваню озброєнь ще на 500 млн доларів. При цьому Трамп неодноразово заявляв, що за його перебування на посаді Китай не наважиться на військове вторгнення в острів.