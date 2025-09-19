Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп призупинив схвалення пакета військової допомоги Тайваню на $400 млн через перемовини з Китаєм, - WP

Трамп призупинив схвалення пакета військової допомоги Тайваню на $400 млн через перемовини з Китаєм, - WP

Ксенія Золотова
19 вересня, 2025 п'ятниця
06:38
Світ Трамп

Президент США Дональд Трамп цього літа відмовився затвердити новий пакет військової допомоги Тайваню вартістю понад 400 млн доларів

Зміст

Про це повідомляє The Washington Post. 

Рішення, за даними п’яти співрозмовників видання, пов’язане зі спробою адміністрації досягти торговельної угоди з Пекіном та підготувати можливий саміт із главою КНР Сі Цзіньпіном.

Джерела зазначають, що відмова може бути переглянута, проте сама пауза виглядає як зміна американського підходу до Тайваню, який Китай розглядає як власну територію. За інформацією двох осіб, обізнаних із процесом, йшлося про пакет, "більш смертоносний", ніж попередні, зокрема із боєприпасами та автономними безпілотниками.

У Білому домі наголосили, що остаточне рішення щодо допомоги ще не ухвалено, тоді як посольство Тайваню у Вашингтоні утрималося від коментарів.

Американські військові роками виділяють ресурси для підтримки оборони Тайваню, на тлі активного нарощування військової потужності КНР та масштабних навчань навколо острова. За оцінками розвідки США, Сі Цзіньпін поставив завдання армії бути готовою до захоплення Тайваню до 2027 року, хоча ця дата не є остаточним строком.

У серпні під час переговорів у Анкориджі представники оборонних відомств США та Тайваню погодилися на великомасштабний продаж зброї. За словами джерел, Тайбей готовий фінансувати закупівлю на мільярди доларів шляхом ухвалення нового закону про додаткові оборонні витрати.

Новий пакет озброєння, як повідомляється, майже повністю складатиметься з "асиметричних" систем — безпілотників, ракет та датчиків для контролю узбережжя. Водночас його поставки можуть розтягнутися на кілька років, адже Тайвань уже чекає на передачу винищувачів F-16 і ракет Harpoon на мільярди доларів.

Уряд острова наступного року планує виділити на оборону 3,3% ВВП і поступово збільшити цю частку до 5% до 2030 року. Трамп, зі свого боку, закликає орієнтуватися на 10%.

Окремо адміністрація США цього тижня повідомила Конгрес про потенційний продаж Тайваню озброєнь ще на 500 млн доларів. При цьому Трамп неодноразово заявляв, що за його перебування на посаді Китай не наважиться на військове вторгнення в острів.

  • США відмовилися від спільних зусиль із європейськими країнами у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану.
Теги:
Новини
Китай
Тайвань
Дональд Трамп
США
Військові новини
Сі Цзиньпін
Читайте також:
Динамо, УПЛ
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
Автор Микола Княжицький
18 вересня, 2025 четвер
Будь-яку угоду щодо України Путін підпише лише після перемоги Росії
газогін "Сила Сибіру"
Автор Ірена Моляр
16 вересня, 2025 вiвторок
Росія може повністю компенсувати втрату ринку ЄС: експерт Саркіц про будівництво газопроводу від РФ до КНР "Сила Сибіру-2"
Київ
+10.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.39
    Продаж 49.07
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
19 вересня
07:51
Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС
07:34
OPINION
Відставка Дмитра Козака як інформаційний трюк Кремля
07:20
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1150 військових, 17 артсистем і 1 бронемашину
07:01
OPINION
Щодо цін та ресурсів
06:10
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Кубілюс анонсував переговори з міністрами оборони ЄС щодо "стіни з дронів", у них візьме участь і представник України
05:40
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин проконтролював випробування БПЛА і наказав посилити їхні можливості за допомогою ШІ
05:21
Умєров зустрівся з головою представництва НАТО в Україні Тернером: говорили про гарантії безпеки та програму PURL
02:20
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакує Україну дронами: на Київщині поранено чоловіка, у Києві зафіксували падіння уламків БПЛА
00:16
Оновлено
Ліннт Аудор, Ансу Фаті та Ганс Ванаке (зліва - направо), Брюгге - Монако
Ліга чемпіонів: результати матчів 1-го туру
00:06
Військова допомога США
Держдеп США схвалив можливий продаж Польщі ракетних систем Javelin на суму близько $780 млн
2025, четвер
18 вересня
23:22
Оновлено
війна з Росією
Від початку доби на фронті відбулося 172 бої, найгарячіше на Покровському напрямку
23:00
прапор Росії
РФ оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17 у 2014 році
22:16
Оновлено
Трамп і Путін
"Путін мене підвів": Трамп визнав, що зараз не час просити російського диктатора про припинення вогню в Україні
22:02
Роберт "Мадяр" Бровді
Приріст результативності 71%: командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про перші 100 днів на посаді
21:58
Алла Белінська
Белінська принесла Україні перше золото ЧС-2025 з боротьби
21:32
Ексклюзив
Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак
"Ця історія може мати два різні пояснення": політолог Розумний про звільнення Козака з адміністрації Путіна
21:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Три напрямки, де є головні загрози: Лапін щодо підготовки росіянами наступів, про які попередив Зеленський
20:42
уламок дрона "гербера" в Латвії
У Латвії на пляжі знайшли хвостову частину російського БПЛА "гербера"
20:15
Марʼяна Безугла
Безугла зірвала закрите засідання комітету ВР за участі Шмигаля, – нардепка Фріз
20:02
Онуфрій
Вийшов термін, який Держслужба з етнополітики дала УПЦ для усунення зв'язків із РПЦ: що каже Онуфрій
20:01
Олександр Усик
В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
19:55
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
19:48
податки
За 8 місяців 2025 року українці сплатили 103,3 млрд грн військового збору
19:17
Вчені розробили новий інструмент ШІ, що прогнозуватиме виникнення понад 1 тис. хвороб
19:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
"Нова така напасть": 60-та ОМБр про "дрони-ждуни" на Лиманському напрямку
18:43
Українські політв'язні
Уряд диджиталізував усі сервіси, але рідні цивільних полонених не мають "єдиного вікна", куди звернутись: правозахисники про проблеми отримання держпідтримки 
18:39
Ольга Решетилова
Які повноваження матиме військовий омбудсман за новим законом — пояснює Ольга Решетилова
18:34
Огляд
Україна школа
Тривожні кнопки, огорожа і заборона приходити з тваринами: що передбачає законопроєкт про посилення безпеки у школах
18:21
Жозе Моурінью
"Бенфіка" призначила Моурінью новим головним тренером
18:18
Україна НАТО
Україна вперше отримала частину військового обладнання, передбачене в межах ініціативи НАТО PURL, - ЗМІ
18:09
Ексклюзив
бюджет
Нардепка Сірко про бюджет на 2026 рік: де зникли $60 млрд на військових і як покрити дефіцит у $78 млрд?
17:47
Застосунок "Дія"
Мінʼюст спростував інформацію про нібито витік даних під час тестування системи е-Нотаріат
17:42
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Жорін: Куп'янськ - ситуація погіршується, біля Лимана - теж не дуже добра історія
17:30
Ексклюзив
Президент розповів, що Росія готує ще дві наступальні кампанії: експерт пояснив, до чого готується армія окупантів протягом наступних півроку 
17:21
Аналітика
Український дрон-перехоплювач
Як Україні масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів
17:17
Сергій Бабак
На території допускатимуть лише учасників освітнього процесу: голова комітету ВР Бабак розповів про закон щодо безпеки в школах
17:14
Ексклюзив
Роман Костенко
Не вірю, що до цього причетні проросійські сили: полковник СБУ Костенко про те, хто встановив прослушку у Садового
17:10
Російського спецслужбовця, який курував "МВС РФ" під час окупації Херсона, заочно засудили до довічного ув’язнення
16:55
Тетяна Чорновол
ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою
16:43
PR
12 ідей вигідних покупок для мам на EVA.UA
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV