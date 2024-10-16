Трамп прокоментував інформацію про його розмови з Путіним після президентського терміну
Експрезидент США Дональд Трамп не відповів, чи спілкувався він з російським диктатором Володимиром Путіним після президентського терміну, але заявив, що якби вони поговорили, "це було б розумно" для Сполучених Штатів"
Про це повідомляє AP.
У своїй книзі "Війна" журналіст Боб Вудворд повідомляє, що Трамп мав 7 приватних телефонних розмов з Путіним після того, як залишив Білий дім, і таємно надіслав російському президенту апарати для тестування на COVID-19 під час розпалу пандемії.
"Я не коментую це. Але я скажу вам, що якщо я це зробив, то це було б розумно. Якщо я дружній з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано з точки зору країни", - відповів Трамп.
Він також розповів про гарні стосунки з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та лідером КНДР Кім Чен Ином.
"Послухайте, у мене були дуже добрі стосунки з президентом Сі, дуже добрі стосунки з Путіним і дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином", - сказав він, додавши, що "Росія ніколи не мала президента, якого вони б так поважали".
- Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "любив" говорити про можливе вторгнення в Україну.
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