Трамп прокоментував інформацію про його розмови з Путіним після президентського терміну

Про це повідомляє AP.

У своїй книзі "Війна" журналіст Боб Вудворд повідомляє, що Трамп мав 7 приватних телефонних розмов з Путіним після того, як залишив Білий дім, і таємно надіслав російському президенту апарати для тестування на COVID-19 під час розпалу пандемії.

"Я не коментую це. Але я скажу вам, що якщо я це зробив, то це було б розумно. Якщо я дружній з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано з точки зору країни", - відповів Трамп.

Він також розповів про гарні стосунки з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Послухайте, у мене були дуже добрі стосунки з президентом Сі, дуже добрі стосунки з Путіним і дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином", - сказав він, додавши, що "Росія ніколи не мала президента, якого вони б так поважали".