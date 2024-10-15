Путін "любив" говорити про можливе вторгнення в Україну, - Трамп

Про це пише The Telegraph.

Виступаючи на заході в мерії міста Оукс, східна Пенсільванія, Трамп підтвердив свої стосунки з російським лідером і заявив, що вторгнення в Україну ніколи б не відбулося під час його головування.

"Я дуже добре ладнаю з Путіним", - наголосив кандидат у президенти.

Водночас коментуючи рішення Путіна вторгнутися до України, він сказав: "Це було його улюбленою темою, він про це говорив, але я сказав: "Ви не вторгнетеся".

"Байден нічого не зробив для цього - він навіть не розмовляв з Путіним понад рік. Ця війна має закінчитися, і я збираюся покласти їй край", - додав Трамп.