Путін "любив" говорити про можливе вторгнення в Україну, - Трамп
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "любив" говорити про можливе вторгнення в Україну
Про це пише The Telegraph.
Виступаючи на заході в мерії міста Оукс, східна Пенсільванія, Трамп підтвердив свої стосунки з російським лідером і заявив, що вторгнення в Україну ніколи б не відбулося під час його головування.
"Я дуже добре ладнаю з Путіним", - наголосив кандидат у президенти.
Водночас коментуючи рішення Путіна вторгнутися до України, він сказав: "Це було його улюбленою темою, він про це говорив, але я сказав: "Ви не вторгнетеся".
"Байден нічого не зробив для цього - він навіть не розмовляв з Путіним понад рік. Ця війна має закінчитися, і я збираюся покласти їй край", - додав Трамп.
- The New York Times стверджує, що Володимир Путін з 2017 року активно працював над формуванням негативного ставлення до України в тодішнього президента США Дональда Трампа.
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