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Трамп розповів виборцям вигадану історію про оприлюднення запису розмови із Зеленським, - CNN

18 березня, 2024 понедiлок
07:29
Світ Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп розповів повністю вигадану історію про те, як він нібито перехитрив своїх опонентів-демократів, оприлюднивши "запис" телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, яка стала ключовим фактором першого імпічменту Трампа

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи на передвиборчому мітингу в Огайо, у суботу, 16 березня, Трамп розповів неправдиву історію про те, як він оприлюднив фейковий зміст телефонного дзвінка президенту України Володимиру Зеленському. Це змусило демократів робити "дедалі більш дикі й дикі" оцінки слів експрезидента Зеленському, "а потім ми опублікували плівку".

Трамп стверджував, що коли представник Демократичної партії Ненсі Пелосі з Каліфорнії, яка тоді була спікером Палати представників, "почула" цей запис, вона була розлючена тим, що її обдурили попередні "неправдиві" описи дзвінка її союзників; він стверджував, що Пелосі сказала це "своїм людям": "У що, чорт забирай, ви мене втягнули? Ви чули цей дзвінок? Він не робив нічого з цього!"

Трамп запевнив, що Пелосі сказала: "Давайте просто удамо, що він це зробив, і продовжимо рухатися вперед". 

CNN перевірив ці заяви й дійшов висновку, що слова Трампа – цілковита вигадка. Жодного запису його розмови із Зеленським ніколи не було оприлюднено; Пелосі не могла розсердитися на своїх союзників після прослуховування запису розмови, оскільки вона ніколи не чула запису цієї розмови.

Насправді через майже п'ять років після дзвінка в липні 2019 року не існувало жодного відомого запису розмови з американської сторони.  Те, що Білий дім Трампа фактично оприлюднив у вересні 2019 року, було приблизною письмовою стенограмою розмови, яка скоріше підтверджувала, ніж суперечила основним твердженням урядового викривача про те, що сказав Трамп. 

Речник Пелосі Аарон Беннетт заявив у неділю, що історія Трампа є "нісенітницею без фактів".

Зазначається, що телефонні розмови президента США з іноземними лідерами зазвичай не записуються американською стороною. Замість цього вони неточно фіксуються в письмовій формі за допомогою програмного забезпечення та американських чиновників, які їх прослуховують.

Підполковник армії у відставці Александр Віндман, який був одним із чиновників, що слухали розмову Трампа із Зеленським, бувши на той час головним експертом з питань України в Раді національної безпеки Білого дому (і який пізніше став важливим свідком у розслідуванні щодо імпічменту), повідомив телекомпанії у текстовому повідомленні в неділю, що "немає жодних записів" цієї розмови. "Він бреше", - сказав Віндман.

Нова історія Трампа перегукується з його неправдивими заявами часів президентства.

З кінця 2019 року Трамп намагається переписати реальність про телефонну розмову із Зеленським. У ній після того, як останній сказав, що Україна хоче купувати зброю у США, Трамп підштовхнув його розслідувати Джо Байдена, який тоді був потенційним опонентом Трампа від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року, а також дослідити безпідставну теорію змови про нібито втручання України у вибори 2016 року (в які втрутилася Росія).

Неправдива історія, з якою Трамп виступив на своєму суботньому мітингу, була більш драматичною версією неправдивих історій, які він розповідав понад чотири роки тому, і які CNN тоді перевірила на правдивість.

  • Нагадаємо, 11 жовтня 2019 року експосол США в Україні Марі Йованович виступила зі свідченнями в Конгресі у справі можливого тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.
  • У Конгрес США викликали 5 чиновників адміністрації Трампа свідчити про розмову із Зеленським.
  • У грудні Палата представників Конгресу США схвалила обидві статті звинувачення в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.
Теги:
вибори
вибори президента
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
вибори у США
США
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