Трамп: Схоже ми втратили Індію та Росію на користь Китаю
Президент США Дональд Трамп висловив стурбованість тим, що Вашингтон втрачає вплив на Індію та Росію на користь Китаю
Про це він написав у Truth Social.
"Схоже, ми втратили Індію та Росію на користь найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом", - зазначив президент США.
- 3 вересня Трамп заявив, що очільник Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готують змову проти Сполучених Штатів.
- У Китаї відреагували на звинувачення президента Дональда Трампа на адресу Пекіна, Росії та КНДР у підготовці змови проти США. КНР заявила, що розвиток дипломатичних відносин не спрямований проти третіх сторін.
