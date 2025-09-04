"Аби з миролюбними країнами зберігати історію": у Китаї прокоментували заяви Трампа щодо змови проти США

Про це сказав представник китайського МЗС, передає Укрінформ.

"Розвиток Китаєм дипломатичних відносин із будь-якою країною не спрямований проти третіх сторін", – заявив він.

Дипломат підкреслив, що Пекін запросив іноземних гостей відвідати заходи з нагоди 80-ї річниці перемоги китайського народу у війні опору японським загарбникам та світовій антифашистській війні, аби з "миролюбними країнами та народами зберігати історію,.. дорожити миром і творити майбутнє".

Водночас той додав, що Китай хоче будувати з РФ "справедливішу систему глобального управління".

"Китай і Росія готові дотримуватися домовленостей між своїми лідерами, продовжувати плідну співпрацю в різних галузях, спільно відігравати активну роль у вирішенні основних міжнародних і регіональних проблем та разом працювати над створенням більш справедливої ​​і розумної системи глобального управління", – резюмував представник.