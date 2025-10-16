Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься за підтримки Китаю

Про це пише The Telegraph.

Згідно з оприлюдненими деталями стратегії, у разі ухвалення пропонується запровадити мито, розміром близько 500% на окремі категорії товарів із КНР, а виручені кошти спрямовувати на постачання озброєнь та підтримку ЗСУ.

Президент доручив міністру фінансів Скотту Бессенту представити цей план європейським партнерам напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Разом з європейськими лідерами США готові координувати подальші кроки і розглядати спільні механізми тиску на ті країни, які постачають ресурси для російської армії.

Глава Пентагону Піт Гегсет запевнив союзників НАТО у готовності США підтримувати Україну “способами, які доступні тільки США”, якщо Москва не погодиться на мирні переговори. За словами Бессента, ініціатива спрямована на посилення економічного тиску на Росію, зокрема шляхом обмеження її можливостей.

Автори плану вказують, що радикальне підвищення мит має змусити Китай і інших посередників переглянути свою політику щодо РФ, а відтак посилити позицію міжнародної спільноти у вимозі до Росії сісти за стіл переговорів. Наразі пропозиція залишається планом, для її реалізації потрібна згода Конгресу США та координація з торговельними партнерами.