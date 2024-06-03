Трамп відкрив акаунт у TikTok і за перші години отримав мільйони підписників

Про це повідомляє "Голос Америки".

Протягом кількох годин після того, як імовірний кандидат у президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп завів акаунт у TikTok, на нього підписалися два мільйони людей.

У суботу ввечері Трамп опублікував відео у своєму акаунті за адресою @realdonaldtrump. На відео було показано, як Трамп вітає фанатів на спортивних змаганнях Ultimate Fighting Championship у Ньюарку, Нью-Джерсі.

Приєднавшись до цієї платформи, Трамп сподівається залучити молодих виборців у процесі своїх уже третіх президентських перегонів. Хоча раніше, в часи свого президентства, Трамп намагався заборонити TikTok з міркувань національної безпеки.

Трамп активно присутній у соціальних мережах: він має понад 87 млн підписників на X і більш ніж 7 млн підписників на своїй власній платформі Truth Social, де публікує дописи майже щодня.

Передвиборча кампанія потенційного конкурента Трампа, чинного президента США Джо Байдена, вже триває в TikTok, хоча Байден підписав законопроєкт, який може ввести заборону на цей додаток, яким користуються 170 мільйонів американців, якщо цей додаток відмовиться продавати його китайський власник ByteDance.

ByteDance оскаржує в суді закон, який зобов’язує її або продати TikTok до січня наступного року, або зіткнутися із забороною додатка у США. У Білому домі кажуть, що китайська компанія не має володіти додатком з міркувань національної безпеки. TikTok стверджував, що не ділитиметься даними користувачів США з китайським урядом, і що вжив заходів для захисту конфіденційності своїх користувачів.