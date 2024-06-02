"Перевертають прапори": прихильники Трампа протестують проти його засудження у справі про підкуп порнозірки

Про це повідомляє CNN.

Відомі прихильники Трампа, такі як конгресмен Марджорі Тейлор Грін з Джорджії та колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн, опублікували в соціальних мережах фотографії перевернутих прапорів невдовзі після того, як у четвер присяжні Нью-Йорка визнали Трампа винним. Флінн, тризірковий генерал у відставці, зробив це зображення своїм зображенням профілю на X.

Протрампівські акаунти в соцмережах рясніли зображеннями перевернутих прапорів, вивішених на під’їздах і газонах по всій країні. Консервативний аналітичний центр Heritage Foundation опублікував зображення, на якому видно прапор, що висить догори ногами над його штаб-квартирою у Вашингтоні.

У Каліфорнії десятки американських прапорів, які були розміщені біля бібліотеки в Монровії в окрузі Лос-Анджелес на честь Дня пам’яті, були перевернуті догори дном.

"Місто було дуже здивовано, дізнавшись, що хтось перевернув прапори, які були встановлені на честь ветеранів нашої громади. Нам вдалося правильно їх зняти за допомогою персоналу та членів громади", – сказав міський менеджер Монровії Ділан Фейк.

Практика перевертання зірок і смуг знову привернула увагу після того, як The New York Times оприлюднила минулого місяця, що перевернутий прапор США бачили біля дому Аліто в січні 2021 року – у той час, коли ця практика була символом для прихильників Трампа, які неправдиво стверджував про масову фальсифікацію на виборах 2020 року.

Повага до прапора викладена в кодексі США, який говорить: "Прапор ніколи не слід вивішувати з опущеним профспілкою, за винятком випадків серйозної небезпеки для життя або майна".