Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп відправив у Кремль людину, яка має зафіксувати відмову РФ припинити війну, - Подоляк
Ексклюзив

Трамп відправив у Кремль людину, яка має зафіксувати відмову РФ припинити війну, - Подоляк

Оксана Ліховід
6 серпня, 2025 середа
14:14
Світ Стів Віткофф

Дональд Трамп направив спецпредставника до Кремля з метою зафіксувати небажання Росії припиняти війну проти України. Москва водночас прагне уникнути запровадження вторинних санкцій і затягує час

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Пан Трамп грає за правилами глобальної політики, на відміну від Путіна. Тому перед тим, як здійснювати певні "балістичні" дії, він відправляє людину, яка має зафіксувати відмову Росії від бажання припинити війну. І тому Віткофф у РФ погуляв парком з Дмитрієвим - абсолютно несуб'єктною персоною. Що буде далі - подивимося", - зазначив Подоляк.

За словами радника керівника Офісу президента, у Росії хочуть, щоб вторинні санкції були лише проговорені, але не введені.

"По-перше, у Кремлі хочуть, щоб санкції не вводилися. Щоб Індія, яка купує значні обсяги російської нафти й перепродає її, продовжувала це робити. Щоб Китай, який сьогодні практично одноосібно підтримує російську економіку в працездатному стані, теж продовжував це робити. А для цього потрібно, щоб вторинні санкції були лише проговорені, але не запроваджені.

По-друге - це затягування часу. Росія хоче отримати вікно можливостей, щоб продовжувати масштабувати удари по цивільному населенню України й нарощувати ресурси на лінії фронту, в тому числі за рахунок північнокорейського ресурсу", - зауважив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента також додав, що в Кремлі будуть готові до певного діалогу - як це було ще три місяці тому на перших зустрічах Віткоффа з Дмитрієвим, коли вони обговорювали неіснуючі проєкти: спільний продаж російського газу, торговельні доми, які контролюватимуть американські компанії, арктичні проєкти, повернення американських нафтових гігантів до розробки російських родовищ, які є досить бідними з технологічної точки зору.

"Чи матиме це якесь значення? Ні, це все фікція. Але Росія хоче виграти час, і тому буде гратися в ці переговори. А Трамп діє правильно, він відправляє свого спецпредставника, щоб зафіксувати статус-кво", - наголосив Подоляк.

  • 29 липня американський президент повідомив, що скоротив термін для Путіна на укладення перемир'я в Україні до 10 днів. 
  • Президент США  31 липня оголосив, що його спеціальний представник Стів Віткофф здійснить ще один візит до Росії.
  • Згодом Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф може поїхати до Росії в середу або четвер.
  • У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до Москви. Невдовзі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
КНДР
Володимир Путін
Індія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Військові новини
Світ про Україну
оборона та безпека
Читайте також:
Автор Катерина Ганжа
2 серпня, 2025 субота
Щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували до Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення, - Reuters
Автор Юлія Юліна
5 серпня, 2025 вiвторок
Польський політик назвав гасло "Слава Україні!" нацистським. Посол Боднар відреагував
Сіль
Автор Зіновія Воронович
5 серпня, 2025 вiвторок
"Виробник втратив партію ковбаси, бо сіль виявилась підробкою": директорка НІОХІМ про якість імпортної солі та перспективи видобутку в Україні
Київ
+27.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.36
    Купівля 41.36
    Продаж 41.88
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
6 серпня
15:20
У липні Міноборони кодифікувало 50 нових боєприпасів, усі – вітчизняного виробництва
15:14
мобілізація
Кабмін удосконалив механізми підтримки військових, котрі повернулися з полону РФ
15:01
грузія
Грузинську журналістку засудили до 2 років вʼязниці за ляпас поліцейському під час протестів
14:49
Оновлено
путін Віткофф
У Кремлі завершилася зустріч Путіна з спецпредставником Трампа Віткоффом
14:36
У 33-річному віці померла акторка серіалу "Ходячі мерці" Келлі Мак
14:26
повітряна тривога
На Сумщині відтепер оголошуватимуть повітряну тривогу по районах
14:05
Новини компаній
Густа борода – не мрія, а ціль: що заважає їй рости?
14:03
OPINION
Чому Росія саме зараз заявила про вихід ДРСМД
14:01
Російські військові
У Білорусь прибув перший ешелон російських військових для навчань "Захід-2025"
13:54
На фото: Дженна Ортега в серіалі "Венсдей"
На Netflix вийшла перша частина другого сезону "Венздей"
13:38
підземне сховище газу
РФ ударила по обʼєкту ГТС на Одещині, який забезпечував постачання американського та азербайджанського газу до України
13:26
Зірка серіалу "Корона" Метт Сміт отримав роль лиходія у нових "Зоряних війнах" з Раяном Гослінгом
13:21
Китай
МЗС Китаю вважає, що врегулювання війни РФ проти України "перебуває на вирішальному етапі"
13:04
хакер
"Збитки сягатимуть $10 млн": хакери атакували одного з ключових операторів електричок у Москві й паралізували сполучення із Санкт-Петербургом
12:50
Олексій Сальніков
Ексголову Державної судової адміністрації Сальнікова засудили до 3 років ув'язнення
12:34
Новини Заходу України
Відновлення водійських документів, втрачених через обстріли РФ, буде безкоштовним: уряд ухвалив рішення
12:20
Зеленський і Малюк
Зеленський зустрівся з Малюком та погодив нові операції СБУ проти Росії
12:18
Оголосили претендентів на премію MTV Video Music Awards, за кількістю номінацій лідирує Леді Гага
12:05
Ексклюзив
"Запит від військових був за зміну якості тканини, а не малюнку": волонтерка Ярова про заміну "пікселя" на multicam в ЗСУ
12:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія скористалась послабленням попередніх санкцій адміністрації Байдена, а європейці виділяють мільйони на зброю для України. Акценти світових ЗМІ 6 серпня
12:02
OPINION
Ми точно переможемо. Головне — не забивати у свої ворота
11:45
Кароль Навроцький
Навроцький склав присягу президента Польщі
11:35
На Донеччині окупант розстріляв цивільного, прокурори розпочали розслідування
11:17
Ексклюзив
FPV-дрони
Завдяки технологіям ми можемо досягти паритету у сфері дронів із ворогом, - Храпчинський
11:00
Олександр Цивінський
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ
10:48
Оновлено
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
"Українцям вдалося довести, що Росію реально ставити на місце": Зеленський і Сирський у річницю Курської операції розповіли про її результати
10:34
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Споживання електроенергії зростає через спеку: ситуація в енергосистемі України 6 серпня
10:30
Аналітика
ЄС ППО
Каркас нової європейської безпеки: що означає програма Security Action for Europe для України
10:29
На півдні до +33 °C: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 7 серпня
10:22
Ексклюзив
Білорусь солдати
РФ може використати спільні військові навчання в Білорусі для атаки на Україну з півночі, - генерал-лейтенант Романенко
10:18
Атака РФ на Київ 31 липня: в лікарні помер постраждалий чоловік, кількість загиблих зросла до 32
10:11
Оновлено
Наслідки удару по Запорізькій області 6 серпня
Росія атакувала Україну вночі 6 серпня: на Запоріжжі є загиблі, у Харкові - поранені
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 серпня: гривня зміцнилася щодо євро та долара
10:02
Румунія, прапор Румунії
У Румунії оголошували тривогу під час нічної атаки РФ на Україну, у повітря підіймали F-16
10:02
OPINION
Переговори з Росією: домовлятися, аби домовлятися
09:28
Ексклюзив
Купʼянськ
Росія планує нарощувати свою присутність в Харківській області, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
09:25
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 36 з 45 безпілотників під час нічної атаки РФ
09:22
Україна США
США схвалили передачу Україні безпекової допомоги на понад $200 млн
09:04
Трамп
Трамп сьогодні виступить з заявою в Овальному кабінеті, - Білий дім
08:32
Ексклюзив
нафтовий танкер "Невський проспект"
Трамп й країни НАТО не готові блокувати російські танкери з нафтою, - експерт з енергетики Омельченко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV