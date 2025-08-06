Трамп відправив у Кремль людину, яка має зафіксувати відмову РФ припинити війну, - Подоляк

Про це в ефірі Еспресо сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Пан Трамп грає за правилами глобальної політики, на відміну від Путіна. Тому перед тим, як здійснювати певні "балістичні" дії, він відправляє людину, яка має зафіксувати відмову Росії від бажання припинити війну. І тому Віткофф у РФ погуляв парком з Дмитрієвим - абсолютно несуб'єктною персоною. Що буде далі - подивимося", - зазначив Подоляк.

За словами радника керівника Офісу президента, у Росії хочуть, щоб вторинні санкції були лише проговорені, але не введені.

"По-перше, у Кремлі хочуть, щоб санкції не вводилися. Щоб Індія, яка купує значні обсяги російської нафти й перепродає її, продовжувала це робити. Щоб Китай, який сьогодні практично одноосібно підтримує російську економіку в працездатному стані, теж продовжував це робити. А для цього потрібно, щоб вторинні санкції були лише проговорені, але не запроваджені.

По-друге - це затягування часу. Росія хоче отримати вікно можливостей, щоб продовжувати масштабувати удари по цивільному населенню України й нарощувати ресурси на лінії фронту, в тому числі за рахунок північнокорейського ресурсу", - зауважив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента також додав, що в Кремлі будуть готові до певного діалогу - як це було ще три місяці тому на перших зустрічах Віткоффа з Дмитрієвим, коли вони обговорювали неіснуючі проєкти: спільний продаж російського газу, торговельні доми, які контролюватимуть американські компанії, арктичні проєкти, повернення американських нафтових гігантів до розробки російських родовищ, які є досить бідними з технологічної точки зору.

"Чи матиме це якесь значення? Ні, це все фікція. Але Росія хоче виграти час, і тому буде гратися в ці переговори. А Трамп діє правильно, він відправляє свого спецпредставника, щоб зафіксувати статус-кво", - наголосив Подоляк.