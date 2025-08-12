Трамп відтермінував введення нових мит для Китаю на 90 днів. Пекін ухвалив аналогічне рішення

Про це інформувало CNBC, посилаючись на слова неназваного джерела у Білому домі.

За словами співрозмовника CNBC, Трамп підписав указ за кілька годин до опівночі, коли мала закінчитися дія мораторію на мита. Він також зазначив, що підписання указу про відтермінування було очікуваним після останнього раунду переговорів між американськими перемовниками та їхніми китайськими колегами, який відбувся в Стокгольмі наприкінці минулого місяця.

Згодом Дональд Трамп підтвердив цю інформацію у своїй соцмережі Truth social (недоступна в Україні).

"Я щойно підписав указ, який продовжить термін дії призупинення тарифів щодо Китаю ще на 90 днів. Усі інші елементи угоди залишаться незмінними. Дякую за вашу увагу до цього питання!" - зазначив президент США.

фото: скриншот допису

Китай відтермінував введення мит проти США

Про це йдеться у спільній заяві Китаю і США, опублікованій на сайті китайського міністерства комерції.

Вказано, що беручи до уваги перемовини у Женеві 12 травня, Лондоні 9-10 червня та Стокгольмі 28-29 липня сторони домовилися, що США продовжать переглядати застосування додаткових мит на китайські товари (включно з товарами зі Спеціального адміністративного району Гонконг та Спеціального адміністративного району Макао) і з 12 серпня 2025 року знову призупинять застосування 24% мита на 90 днів, одночасно зберігши 10% мито.

Водночас Китай продовжить змінювати застосування додаткового акцизного мита на американські товари, знову призупинивши застосування 24% мита на 90 днів з 12 серпня 2025 року, одночасно зберігши решту 10% мита.

"Ця спільна заява базується на результатах обговорень під час китайсько-американських економічних і торговельних переговорів у Стокгольмі. Ці переговори були проведені в рамках механізму, встановленого Женевською спільною заявою", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

10 квітня тарифи США на товари з Китаю сягнули 145% через попередній указ президента Дональда Трампа про 20-відсоткові мита стосовно фентанілу. Згодом Китай оголосив, що підвищує мита на імпорт товарів зі Сполучених Штатів з 84% до 125%.

23 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що високі тарифи на китайські товари "суттєво знизяться, але не будуть нульовими". Двома днями пізніше Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін телефонував йому щодо введених тарифів. За його словами, Вашингтон і Пекін ведуть перемовини стосовно угоди.

12 травня США та Китай домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торговельної війни.

30 травня Дональд Трамп висунув серйозні звинувачення проти Китаю, стверджуючи, що Пекін порушив торгівельну угоду зі США, яка передбачала нещодавнє значне зниження його власних імпортних мит. Вже згодом Китай своєю чергою заявив, що США "серйозно порушили" торгівельну угоду про взаємне зниження мит, і пообіцяв вжити заходів для захисту своїх інтересів.

11 червня США та Китай домовилися про рамкову угоду щодо повернення до торговельного перемир'я та скасування експортних обмежень на рідкісноземельні елементи. Американський президент Дональд Трамп уточнив умови документа.