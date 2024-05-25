Трамп визнав важливість України для США, - американський експерт Фрід

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Правдою є те, що Трамп нещодавно дещо змінив свою позицію відносно України. Напередодні голосування в Конгресі щодо надання додаткової допомоги Україні Дональд Трамп опублікував на сайті Truth Social заяву, в якій стверджував, що виживання і сила України – в інтересах США. Ця заява була схована всередині довгого політичного допису, з атаками на адміністрацію Байдена, і все ж це той рідкісний випадок, коли Дональд Трамп визнав важливість України для Сполучених Штатів", - пояснив Фрід.

Експерт вважає, що президент Джо Байден є надійнішим партнером для України, ніж Дональд Трамп.



"Я не є прихильником Дональда Трампа, але вважаю, що це був хороший крок, і сподіваюся, що він матиме продовження. Однак, безумовно, президент Байден є набагато надійнішим прихильником України, ніж коли-небудь був чи буде Трамп", - додав він.