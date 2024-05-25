Трамп визнав важливість України для США, - американський експерт Фрід
Екскоординатор департаменту США з питань санкційної політики Деніел Фрід пояснив, що Дональд Трамп починає міняти позицію щодо України й визнає важливість Києва для Сполучених Штатів Америки
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Правдою є те, що Трамп нещодавно дещо змінив свою позицію відносно України. Напередодні голосування в Конгресі щодо надання додаткової допомоги Україні Дональд Трамп опублікував на сайті Truth Social заяву, в якій стверджував, що виживання і сила України – в інтересах США. Ця заява була схована всередині довгого політичного допису, з атаками на адміністрацію Байдена, і все ж це той рідкісний випадок, коли Дональд Трамп визнав важливість України для Сполучених Штатів", - пояснив Фрід.
Експерт вважає, що президент Джо Байден є надійнішим партнером для України, ніж Дональд Трамп.
"Я не є прихильником Дональда Трампа, але вважаю, що це був хороший крок, і сподіваюся, що він матиме продовження. Однак, безумовно, президент Байден є набагато надійнішим прихильником України, ніж коли-небудь був чи буде Трамп", - додав він.
- 11 квітня CNN повідомляв, що Дональд Трамп має ідею, як примусити Україну сісти за переговорний стіл із Росією, використавши американську допомогу як інструмент тиску.
- 30 квітня ексочільник Білого дому й кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що він не надавав би кошти на підтримку Україні у випадку, якщо країни Європи "не зрівняють" свою допомогу до американської
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