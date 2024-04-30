Трамп заявив, що не виділяв би кошти на допомогу Україні, якщо Європа "не зрівняє" підтримку

Про це він сказав в інтерв’ю журналу Time.

"Я б не надавав (кошти Україні, - ред.), якщо Європа не почне зрівнювати (підтримку, - ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити?" - висловився Трамп.

На думку кандидата на посаду очільника Білого дому, війна більше впливає на європейські країни, ніж на Штати.

"На них (європейців – ред.) набагато більше вплинула (ця війна – ред.). Між нами існує океан. Між ними (Європою та Україною – ред.) цього немає", - додав він.

У матеріалі Time зазначено, що від початку повномасштабної війни РФ Сполучені Штати Америки під керівництвом Байдена надали Україні понад $100 млрд на допомогу. Таку ж суму виділили й країни ЄС для підтримки держави.