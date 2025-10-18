Трамп вважає, що розставив капкан: Чаленко про зустріч у Будапешті

Про це в ефірі Еспресо розповів голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

"Путін не просто так подзвонив в четвер, 16 жовтня, Кремль ініціював розмову телефоном з Трампом. Бо у РФ прорахували, що не треба тисячі "томагавків", достатньо 50-60 штук, щоб влаштувати блекаут у європейській частині РФ, атакувавши сім критичних точок російської енергосистеми, або зупинити експорт нафти з Росії, перекривши порти у Балтиці та Чорному морі. Це був прорахунок. І 50-60 "томагавків" - цілком реально, виходячи з різних варіацій запуску", - прокоментував Ігор Чаленко.

На його думку, Трампу вдалося, використовуючи тему "томагавків", вивести Путіна з себе. І вже почалася організація зустрічі у Будапешті, яка має відбутися за два тижні.

"Зараз логіка така - це певний двоступеневий шлях. Перший ступінь, який ми отримали, - погодження Путіна щодо Будапешту, а саме Трамп запропонував столицю Угорщини. А як Путін буде відмовлятися, якщо там Орбан і його точно там не посадять? А другий ступінь - коли вийшов Трамп і сказав: "А тепер ми зупиняємо війну на тих позиціях, на яких зараз перебуваємо". І це те, що не подобається росіянам, і те, від чого відмовлявся Ушаков (помічник Путіна у зовнішньополітичних питаннях - ред.), коли коментував результати спілкування Путіна і Трампа", - зауважив експерт.

За його словами, є певний капкан, як вважає Трамп, що він його розставив і все за два тижні буде класно. Однак Путін це прораховує, і зараз вийшов на контакт, щоб не дали "томагавки", щоб Україна не отримала додаткової зброї і щоб була пауза та сум'яття.

"В нинішній ситуації я б порадив почекати трохи довше, ніж два тижні - до початку листопада. Трамп ще має зустрітися із Сі у Південній Кореї. З усім тим, у нас на сьогодні нема якихось публічних сигналів про обмеження щодо надання розвідданих по діпстрайках (англ. deep strike - глибокий удар), також є низка розмов по американському ОПК та енергетиці. Тобто паралельно з "томагавками" було зроблено ще багато важливих перемовин, тільки результату нам треба ще дочекатися", - резюмував Чаленко.