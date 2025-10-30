Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Трамп й Сі Цзіньпін не обговорювали війну в Україні змістовно": дипломат Безсмертний назвав дві ключові ознаки
Ексклюзив

"Трамп й Сі Цзіньпін не обговорювали війну в Україні змістовно": дипломат Безсмертний назвав дві ключові ознаки

Віталій Бесараб
30 жовтня, 2025 четвер
18:54
Світ Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року

На зустрічі Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна ключовим питанням були торгово-економічні відносини між США та Китаєм, а тема російсько-української війни не обговорювалась змістовно

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів дипломат Роман Безсмертний.

"Все стало видно по зовнішніх інформаційних джерелах після зустрічі Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. Білому дому довелось в етер виставляти аудіо й відео коментар з питання російсько-української війни, який дав Трамп відлітаючи з Південної Кореї. Це свідчить про те, що в ході двосторонньої розмови, питання російсько-української війни ну було змістовно проговорено, воно могло мелькнути, але серйозної уваги не було. Про це також свідчать вступні слова Сі Цзіньпіна. Він звернув увагу на те, що двосторонні відносини між США та Китаєм впливають на ситуацію взаємовідносин двох лідерів, а й на питання відносин й ситуації на континентах, світі та регіонах", - пояснив Безсмертний.

Дипломат наголосив, що зі вступної заяви Сі Цзіньпіна можна зробити висновок про готовність китайського лідера до діалогу щодо врегулювання російсько-української війни, але безпосередньо на цій зустрічі тема російсько-української війни не обговорювалась.

"Щобільше, Сі Цзіньпінь підкреслив, що у цих взаємовідносинах потрібно шукати механізми, які дозволятимуть розв'язувати питання в регіонах, континентах і глобальні питання. Очевидно, що Сі Цзіньпінь упереджуючи й за дефіцитом часу, дав відповідь на це питання. Він фактично визнав, що готовий до діалогу, але безпосередньо на цій зустрічі тема російсько-української війни не обговорювалась, а жодних пропозицій не було озвучено. Щобільше, зустріч була зосереджена на темі двосторонніх відносин між США та Китаєм й лише на питанні торгово-економічних звʼязків", - додав він.

  • У Південній Кореї відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час яких, зокрема, обговорювалося питання торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Також йшлося і про Україну.
     
20:02
Володимир Зеленський
"Нормальні так не воюють": Зеленський про удар РФ по Слов'янській ТЕС, внаслідок якого є загиблі та поранені
20:00
OPINION
Короткий тлумачний словник фразеології Дональда Трампа
19:47
Угорщина
В Угорщині після пожежі на НПЗ розробили законопроєкт на випадок надзвичайної ситуації з постачанням палива
19:35
Польща та США
США запевнили Польщу, що не скорочуватимуть присутність своїх військ у країні
19:28
Ексклюзив
Краматорськ
Нинішня осінь суттєво відрізняється ставленням окупантів до населення, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
18:59
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
У Кременчуці чоловік влаштував стрілянину в ТЦК: поранено двох військових
18:58
Оновлено
Володимир Кудрицький
Екскерівник Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу в 13,7 млн грн
18:50
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати інших матчів 1/8 фіналу
18:43
вибухи вночі
У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено телевежу, містян закликали не наближатися до споруди
18:35
Оновлено
У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: 5 працівників постраждали
18:23
Покровськ
Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"
18:17
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Путін наказав окупантам організувати журналістам "коридори" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України відреагувало
18:06
OPINION
Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю
17:39
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей
17:37
когенераційна установка в Одесі
"Ми змогли забезпечити 475 МВт розподіленої генерації, але на якому паливі працюватимуть установки, якщо буде пошкоджена газова інфраструктура?" – представниця ПРООН в Україні Юлія Рибак
17:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. У Кремлі відреагували
17:24
Ексклюзив
Сумщина
Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини, - заступник голови райради Біцак
17:21
Ексклюзив
Володимир Кудрицький в суді
Жодних втрат для Укренерго не було: нардепка Совсун про справу Кудрицького
17:01
Геннадій Тимченко
Міжнародні активи "Лукойлу" планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна
16:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів
16:30
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 70 боїв, росіяни здійснили 24 атаки на Покровському напрямку
16:09
TikTok
Китай погодився продати США американські активи TikTok
16:08
Ексклюзив
Аліна Соколенко
Війна стала драйвером для бізнесу і багато українських компаній уже можуть дати фору міжнародним, – голова ASDE Аліна Соколенко
16:02
OPINION
Василь Пехньо
Покровськ. Що там відбувається?
15:49
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Оновлено
світло
У всіх областях України поновили погодинні відключення електроенергії
15:38
Ексклюзив
ядерна торпеда "Посейдон"
Чи має значення ракета "Буревісник" і торпеда "Посейдон" з військової точки зору. Думка капітан-лейтенанта запасу польської армії
15:37
Володимир Зеленський
Зеленський: санкції вже завдали Росії мільярдних збитків, втрати можуть перевищити $50 млрд на рік
14:12
OPINION
Ідеальна ситуація для Китаю — щоб війна в Україні закінчилась
14:10
енергетики
Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК
13:03
Олена Кондратюк
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
12:59
Оновлено
Ракетно-дронова атака РФ на Україну: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, у Запоріжжі є загиблі
12:39
Погода, осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в останній день жовтня
12:32
Третина українських підлітків має звичку розмовляти російською: основні заяви на форумі "Українська - мова сильних"
12:24
СБУ запобігла теракту в Харкові: затримано агента російської ФСБ
12:01
OPINION
Переговори Трамп — Сі. Україну відклали на потім
11:54
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 592 БПЛА та 31 ракету, якими РФ атакувала Україну
11:50
Аналітика
Володимир Кудрицький в суді
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
11:46
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
Ми втрачаємо довіру до судової системи і до влади, - голова ГІ "Голка" Федорів про справу Кудрицького
11:33
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Потепління в американо-китайських відносинах точно не очікується: експертка Мусієнко про зустріч Трампа з Сі
