"Трамп й Сі Цзіньпін не обговорювали війну в Україні змістовно": дипломат Безсмертний назвав дві ключові ознаки
На зустрічі Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна ключовим питанням були торгово-економічні відносини між США та Китаєм, а тема російсько-української війни не обговорювалась змістовно
Про це в етері Еспресо розповів дипломат Роман Безсмертний.
"Все стало видно по зовнішніх інформаційних джерелах після зустрічі Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. Білому дому довелось в етер виставляти аудіо й відео коментар з питання російсько-української війни, який дав Трамп відлітаючи з Південної Кореї. Це свідчить про те, що в ході двосторонньої розмови, питання російсько-української війни ну було змістовно проговорено, воно могло мелькнути, але серйозної уваги не було. Про це також свідчать вступні слова Сі Цзіньпіна. Він звернув увагу на те, що двосторонні відносини між США та Китаєм впливають на ситуацію взаємовідносин двох лідерів, а й на питання відносин й ситуації на континентах, світі та регіонах", - пояснив Безсмертний.
Дипломат наголосив, що зі вступної заяви Сі Цзіньпіна можна зробити висновок про готовність китайського лідера до діалогу щодо врегулювання російсько-української війни, але безпосередньо на цій зустрічі тема російсько-української війни не обговорювалась.
"Щобільше, Сі Цзіньпінь підкреслив, що у цих взаємовідносинах потрібно шукати механізми, які дозволятимуть розв'язувати питання в регіонах, континентах і глобальні питання. Очевидно, що Сі Цзіньпінь упереджуючи й за дефіцитом часу, дав відповідь на це питання. Він фактично визнав, що готовий до діалогу, але безпосередньо на цій зустрічі тема російсько-української війни не обговорювалась, а жодних пропозицій не було озвучено. Щобільше, зустріч була зосереджена на темі двосторонніх відносин між США та Китаєм й лише на питанні торгово-економічних звʼязків", - додав він.
- У Південній Кореї відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час яких, зокрема, обговорювалося питання торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Також йшлося і про Україну.
