Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Трамп, його син, Ді Венс і Такер Карлсон виступлять на похороні Чарлі Кірка, де очікується 100 тисяч присутніх

Трамп, його син, Ді Венс і Такер Карлсон виступлять на похороні Чарлі Кірка, де очікується 100 тисяч присутніх

Марія Науменко
21 вересня, 2025 неділя
14:23
Світ Дональд Трамп

У неділю, 21 вересня, на стадіоні State Farm Stadium в Арізоні відбудеться меморіальна церемонія на честь Чарлі Кірка, засновника Turning Point USA, убитого два тижні тому під час виступу в Юті. У заході візьмуть участь понад 100 тис. людей, також долучаться президент США Дональд Трамп, його син, віцепрезидент Джей Ді Венс та блогер Такер Карлсон

Зміст

Про це інформує BBC.

Церемонія пройде на стадіоні State Farm Stadium, що вміщує понад 63 тисячі глядачів. Для додаткових відвідувачів облаштували сусідній майданчик на 20 тисяч місць. Похорон також транслюватиметься онлайн на сторінці Кірка в Rumble.

Офіційна програма розпочнеться о 11:00 (21:00 за Києвом). Дрес-код – "недільний одяг – червоний, білий або синій".

Серед високих гостей, що візьмуть участь у церемонії та виступлять з промовами, - президент США Дональд Трамп, його старший син Дональд Трамп-молодший, віцепрезидент Джей Ді Венс, а також відомий правий політичний коментатор Такер Карлсон.

Організатори з Turning Point USA повідомили про посилені заходи безпеки, які будуть застосовані під час церемонії. Очікується "перевірка на рівні TSA".  Високопоставлений чиновник міністерства внутрішньої безпеки США підтвердив, що рівень безпеки меморіальної служби відповідатиме таким великим подіям, як Супербоул.

  • У середу, 10 вересня, у Сполучених Штатах Америки під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Він помер після того, як його доставили до лікарні у критичному стані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства.
Теги:
Новини
Кримінал
політика
Президент США
Дональд Трамп
США
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
21 вересня
15:38
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну ударними дронами вдень 21 вересня: в Запоріжжі працює ППО
15:32
атака дронами, шахед, герань
Росіяни під час атаки на Ніжин скинули з дрона вибухівку на автостраду. Це вперше
15:27
Ексклюзив
Будівництво Нацмеморіалу у Мархалівці по спрощеній процедурі матиме наслідки, - мешканка села Чеченкова
15:21
Естонія
На прохання Естонії вперше скликається екстренне засідання Радбезу ООН: яка причина
15:00
Аналітика
штучний інтелект
Влада алгоритмів: чи дійсно цифрові міністри та ШІ-керівники можуть замінити уряди
14:59
Британських депутатів навчатимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю
14:22
суд, санкції
У Полтаві адвокатку та її спільника взяли під варту за схему з ухилення від мобілізації
14:05
OPINION
Україна і Непал: аналогії
13:52
У 4 класі ЗНО проводитися не буде, лише ДПА для оцінки рівня знань
13:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією, а Естонія просить НАТО про консультації. Акценти світових ЗМІ 21 вересня
13:09
винищувач F-16
Російські літаки, що вторглись в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали винищувачів НАТО, - AP
12:41
хакери
Нардеп-"слуга" Федієнко каже про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії
12:10
Інтерв’ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
12:00
OPINION
Боягузство з традиціями
11:09
Дональд Трамп
США нарощують видобуток нафти та знижують ціни, щоб посилити тиск на Росію, - Трамп
10:48
збитий дрон Shahed
"Потрібно перекрити всі шляхи постачання": Зеленський заявив про понад 132 тис. іноземних комплектуючих знайдених в уражених цілях РФ
10:09
Мі-8
Три гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У": дрони ГУР атакували авіапарк росіян у Криму
10:04
ППО
Сили оборони ліквідували вночі 33 з 54 ворожих безпілотників
10:00
OPINION
Дональд Трамп проти "соросят"
09:28
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру, в області є постраждалі, на Полтавщині є влучання у житловий будинок, сталися пожежі на Дніпровщині
09:26
Дональд Трамп
Трамп вимагає від Афганістану повернути авіабазу Баграм США
08:09
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 151 бій, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
08:05
Трамп
США планують скоротити військову підтримку Балтії, що викликало занепокоєння в Європі
08:02
OPINION
Провокація у небі Естонії: уроки історії
07:52
винищувач Eurofighter
Британські винищувачі розпочали патрулювання неба над Польщею
07:40
Втрати окупантів
За добу росіяни втратили на фронті 1010 військових, 25 артсистем і танк
07:34
Александр Стубб
Президент Фінляндії Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть готовність Європи воювати з Росією
07:23
Партизани підірвали залізницю в російському Смоленську, яка веде до авіазаводу, що виготовляє ракети й БПЛА
01:22
Ворог просунувся на Дніпровщині, Донеччині та Запоріжжі, - DeepState
00:37
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
На аукціоні в Парижі представлять картину "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" Пікассо, яку не бачили понад 80 років
00:07
Естонська армія оприлюднила карту повітряного вторгнення росіян
Міноборони Естонії показало карту з траєкторією руху російських МіГів. Експерт з Ізраїлю пояснив, чому російські винищувачі рухалися саме таким чином
2025, субота
20 вересня
23:29
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак поспілкувався з Рубіо напередодні зустрічі Зеленського з Трампом: подробиці
23:05
трудові мігранти
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
22:45
Ексклюзив
Віталій Портников
РФ хоче провести "грузинифікацію" Молдови, щоб зупинити євроінтеграцію України: Портников пояснив, до чого тут Орбан
22:25
Оновлено
Жителі Марганця у черзі за водою з цистерни (20.09.2025)
У Марганці знову працює водопровід після трьох діб простою: як ціле місто опинилося без води
22:08
фейкові новини, fake news
РФ поширює фейкові "медичні довідки" Маї Санду для її дискредитації напередодні парламентських виборів у Молдові, - ЦПД
22:05
Португалія
Португалія долучилась до низки країн, які визнають Палестину як державу на Генасамблеї ООН
22:01
Київського песика Мішу провідують співробітники Нацполіції
Де зараз пес Міша, якого припинили пускати до метро Києва під час тривог: його відвідали поліцейські
21:50
Антиіммігрантські заворушення у Гаазі, Нідерланди (20.09.2025)
Антиіммігрантський протест у Гаазі завершився підпалом офісу лівих та поліцейської машини
21:35
Ексклюзив
Віталій Портников
Можливо, Трамп й правий, що не проводить операцію щодо Венесуели, - Портников
Більше новин
