Трамп, його син, Ді Венс і Такер Карлсон виступлять на похороні Чарлі Кірка, де очікується 100 тисяч присутніх
У неділю, 21 вересня, на стадіоні State Farm Stadium в Арізоні відбудеться меморіальна церемонія на честь Чарлі Кірка, засновника Turning Point USA, убитого два тижні тому під час виступу в Юті. У заході візьмуть участь понад 100 тис. людей, також долучаться президент США Дональд Трамп, його син, віцепрезидент Джей Ді Венс та блогер Такер Карлсон
Про це інформує BBC.
Церемонія пройде на стадіоні State Farm Stadium, що вміщує понад 63 тисячі глядачів. Для додаткових відвідувачів облаштували сусідній майданчик на 20 тисяч місць. Похорон також транслюватиметься онлайн на сторінці Кірка в Rumble.
Офіційна програма розпочнеться о 11:00 (21:00 за Києвом). Дрес-код – "недільний одяг – червоний, білий або синій".
Серед високих гостей, що візьмуть участь у церемонії та виступлять з промовами, - президент США Дональд Трамп, його старший син Дональд Трамп-молодший, віцепрезидент Джей Ді Венс, а також відомий правий політичний коментатор Такер Карлсон.
Організатори з Turning Point USA повідомили про посилені заходи безпеки, які будуть застосовані під час церемонії. Очікується "перевірка на рівні TSA". Високопоставлений чиновник міністерства внутрішньої безпеки США підтвердив, що рівень безпеки меморіальної служби відповідатиме таким великим подіям, як Супербоул.
- У середу, 10 вересня, у Сполучених Штатах Америки під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Він помер після того, як його доставили до лікарні у критичному стані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства.
