Трамп загрожує Нігерії вторгненням, якщо її уряд й надалі "дозволятиме вбивства християн"

Про це повідомив міністр війни США Піт Гегсет у соцмережі Х, поширивши допис Трампа.

"Якщо уряд Нігерії і надалі дозволятиме вбивства християн, США негайно припинить усю допомогу та підтримку Нігерії, а також цілком можливо вторгнеться в цю тепер зганьблену країну "зі зброєю в руках", щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі злочини", - написав американський президент.

Трамп також дав розпорядження міністерству війни готуватися до можливої атаки, наголошуючи, що будь-які дії США будуть швидкими, жорстокими та ефектними, як терористичні напади на християн.

Як зазначає Associated Press, це попередження пролунало після того, як президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу у суботу відкинув заяву Трампа про оголошення Нігерії "країною особливої уваги" через нібито неспроможність захистити християн.

"Релігійна свобода та толерантність завжди були основою нашої колективної ідентичності і залишатимуться нею. Нігерія проти релігійних переслідувань і не заохочує їх. Нігерія — це країна з конституційними гарантіями захисту громадян усіх віросповідань", - підкреслив Тінубу.

Що відомо про напади на християн

Населення Нігерії, що становить 220 мільйонів, майже порівну розподілено між християнами та мусульманами.

Вперше країна була внесена до списку особливої уваги США у 2020 році через "систематичне порушення релігійної свободи". Цей статус, який не виділяв напади саме на християн, був знятий у 2023 році.

За даними Європарламенту, майже 17 тисяч християн було вбито в "цілеспрямованих нападах" у 2019–2023 роках, а за перші сім місяців 2025 року загинуло понад 7 тисяч людей.