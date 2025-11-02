Трамп загрожує Нігерії вторгненням, якщо її уряд й надалі "дозволятиме вбивства християн"
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у разі, якщо уряд Нігерії і надалі дозволятиме вбивства християн, США припинять усю допомогу та можуть вторгнутися у країну
Про це повідомив міністр війни США Піт Гегсет у соцмережі Х, поширивши допис Трампа.
"Якщо уряд Нігерії і надалі дозволятиме вбивства християн, США негайно припинить усю допомогу та підтримку Нігерії, а також цілком можливо вторгнеться в цю тепер зганьблену країну "зі зброєю в руках", щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі злочини", - написав американський президент.
Трамп також дав розпорядження міністерству війни готуватися до можливої атаки, наголошуючи, що будь-які дії США будуть швидкими, жорстокими та ефектними, як терористичні напади на християн.
Як зазначає Associated Press, це попередження пролунало після того, як президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу у суботу відкинув заяву Трампа про оголошення Нігерії "країною особливої уваги" через нібито неспроможність захистити християн.
"Релігійна свобода та толерантність завжди були основою нашої колективної ідентичності і залишатимуться нею. Нігерія проти релігійних переслідувань і не заохочує їх. Нігерія — це країна з конституційними гарантіями захисту громадян усіх віросповідань", - підкреслив Тінубу.
Що відомо про напади на християн
Населення Нігерії, що становить 220 мільйонів, майже порівну розподілено між християнами та мусульманами.
Вперше країна була внесена до списку особливої уваги США у 2020 році через "систематичне порушення релігійної свободи". Цей статус, який не виділяв напади саме на християн, був знятий у 2023 році.
За даними Європарламенту, майже 17 тисяч християн було вбито в "цілеспрямованих нападах" у 2019–2023 роках, а за перші сім місяців 2025 року загинуло понад 7 тисяч людей.
- 31 жовтня Дональд Трамп заявив, що не ухвалював рішення щодо ударів по венесуельських військових обʼєктах.
