Трамп заперечує, що погодив удари по військових обʼєктах Венесуели
Президент США Дональд Трамп заперечив, що ухвалив рішення завдати ударів по військових обʼєктах у Венесуелі, про що раніше повідомляли медіа
Про це він сказав на борту літака Air Force One, цитує Bloomberg.
На уточнення журналістів, чи погоджував він удари по Венесуелі, Трамп сказав "ні". Також очільник Білого дому заперечив власні минулі заяви, що США готували відповідні наземні атаки.
Водночас цього ж дня конгресмен-республіканець Карлос Хіменес написав у Х:
"Венесуела буде вільною".
Читайте також: Військова операція у Венесуелі нас може цікавити лише у контексті отримання Трампом додаткового інструменту впливу на світову ціну на нафту
- 24 жовтня Ніколас Мадуро звернувся до президента США Дональда Трампа англійською мовою із закликом про "мир назавжди". Це відбувається на тлі розгортання американських військових у Карибському басейні.
- WP писало: Мадуро написав листа диктатору РФ Володимиру Путіну з проханням військової допомоги через тиск з боку США. Зокрема, у столицю країни прибув російський Іл-76.
