Трамп заперечує, що погодив удари по військових обʼєктах Венесуели

Про це він сказав на борту літака Air Force One, цитує Bloomberg.

На уточнення журналістів, чи погоджував він удари по Венесуелі, Трамп сказав "ні". Також очільник Білого дому заперечив власні минулі заяви, що США готували відповідні наземні атаки.

Водночас цього ж дня конгресмен-республіканець Карлос Хіменес написав у Х:

"Венесуела буде вільною".

Читайте також: Військова операція у Венесуелі нас може цікавити лише у контексті отримання Трампом додаткового інструменту впливу на світову ціну на нафту