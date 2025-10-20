Трамп запевнив, що не пропонував Зеленському віддати Росії Донбас

Про це він заявив у коментарі журналістам на борту Air Force One, передає Rapid Response 47.

За його словами, тема передачі територій не обговорювалася. Натомість тама зустрічі стосувалась ідеї тимчасового припинення вогню на поточних лініях фронту.

"Ні, ми ніколи не обговорювали це. Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться, на лініях фронту. Зараз у вас є лінія фронту. Решта дуже складно обговорювати", - запевнив американський лідер.

На його переконання, наразі пріорітетним є питання припинення вогню, адже сторони зможуть "домовитися про щось пізніше".

"Що, на вашу думку, має статися з Донбасом? Нехай все залишиться так, як є. Зараз він розділений. Я думаю, що 78% території вже зайнято Росією. Залиште все так, як є зараз. Вони можуть домовитися про щось пізніше. Але я сказав, що потрібно розділити і зупинитися на лінії фронту. Ідіть додому. Припиніть воювати. Припиніть вбивати людей", - наголосив він.