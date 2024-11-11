Трамп запропонував республіканці Елізі Стефаник посаду посла США в ООН, - CNN

Про це інформує CNN.

Стефанік, республіканка від штату Нью-Йорк, є четвертою за рангом членкинею Республіканської партії в палаті представників. Вона відома як віддана союзниця Трампа та активна учасниця збору коштів для Республіканської партії.

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Проте на початку своєї кар'єри в політиці Стефанік не завжди підтримувала Трампа. Вона голосувала проти деяких ключових законопроєктів його адміністрації, включаючи податковий план 2017 року, і ще у 2016 році висловлювала сумніви щодо його кандидатури. З часом, однак, вона змінила свою позицію, адаптуючись до настроїв виборців у своєму окрузі, де Трамп отримав значну підтримку.

Наразі Стефанік є важливою фігурою в республіканських колах, а її призначення на посаду посла в ООН стане важливим кроком у формуванні зовнішньої політики майбутньої адміністрації Трампа.