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Трамп запропонував республіканці Елізі Стефаник посаду посла США в ООН, - CNN

Марія Науменко
11 листопада, 2024 понедiлок
07:00
Світ Конгресвумен Еліза Стефанік

Новообраний президент США Дональд Трамп запропонував конгресвумен Елізі Стефанік посаду посла США в Організації Об'єднаних Націй

Зміст

Про це інформує CNN.

Стефанік, республіканка від штату Нью-Йорк, є четвертою за рангом членкинею Республіканської партії в палаті представників. Вона відома як віддана союзниця Трампа та активна учасниця збору коштів для Республіканської партії.

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Проте на початку своєї кар'єри в політиці Стефанік не завжди підтримувала Трампа. Вона голосувала проти деяких ключових законопроєктів його адміністрації, включаючи податковий план 2017 року, і ще у 2016 році висловлювала сумніви щодо його кандидатури. З часом, однак, вона змінила свою позицію, адаптуючись до настроїв виборців у своєму окрузі, де Трамп отримав значну підтримку.

Наразі Стефанік є важливою фігурою в республіканських колах, а її призначення на посаду посла в ООН стане важливим кроком у формуванні зовнішньої політики майбутньої адміністрації Трампа. 

  • Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про своє рішення не запрошувати колишню посолку США при ООН Ніккі Гейлі та колишнього держсекретаря Майка Помпео до складу своєї адміністрації.
Теги:
Новини
політика
ООН
Дональд Трамп
вибори у США
США
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