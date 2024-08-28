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Трамп заявив, що "досяг угоди" з Гарріс щодо правил проведення дебатів

Ксенія Золотова
28 серпня, 2024 середа
04:03
Світ Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що він "досягнув згоди" щодо участі в дебатах 10 вересня з віцепрезиденткою Камалою Гарріс

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Трамп у своєму профілі у Truth Social зазначив, що "правила будуть такими ж, як і в останніх дебатах CNN, які, здавалося, спрацювали добре для всіх".

Правила значною мірою відображатимуть умови, які використовало CNN під час дебатів 27 червня, включаючи те, що мікрофони будуть вимкнені під час виступу іншого кандидата та не буде присутньої аудиторії в студії.

Проте, за словами джерела, кампанія Гарріс стверджує, що з ABC тривають дискусії щодо того, чи залишатимуться мікрофони ввімкненими під час президентських дебатів у вересні.

У своїй заяві представник кампанії Гарріс звернувся до Трампа, сказавши: "Обидва кандидати публічно заявили про свою готовність дебатувати з невимкненим мікрофоном протягом дебатів, щоб повністю забезпечити можливість обміну думками між кандидатами по суті, але, схоже, Дональд Трамп дозволяє його провідники відмінюють його. Сумно!".

Трамп конкретно не згадував про вимкнені мікрофони у своїй публікації, просто сказавши, що правила будуть такими ж, як і під час його перших дебатів циклу з президентом Джо Байденом. 

Команда Трампа, за словами джерела, знайомого з цим питанням, хотіла, щоб мікрофони були вимкнені під час дебатів, за винятком кандидата, чия черга виступати, як це було в червні. Але в понеділок Трамп, схоже, змінює свою передвиборчу кампанію, заявивши журналістам, що волів би мати ввімкнені мікрофони.

У правилах дебатів CNN також була відсутність студійної аудиторії. Обидва кандидати стояли на єдиній трибуні, позиція визначалася підкиданням монети. 90-хвилинні дебати мали дві рекламні паузи, і співробітникам кампанії не дозволялося спілкуватися з кандидатами протягом цього часу. Жодного реквізиту чи попередньо написаних нотаток на сцену не було дозволено, але кандидати отримували ручку, блокнот і пляшку води.

Проте видається, що дебати за дебатами ще не закінчені. Трамп сказав, що Гарріс відмовилася від інтерв’ю Fox News 4 вересня, але залишить дату відкритою, якщо вона "передумає". Трамп також подражнив можливі треті дебати з NBC News, які, за його словами, не прийняла кампанія Гарріса.

  • Раніше повідомлялося, що переговори щодо проведення дебатів між кандидаткою у президенти США від демократів Камалою Гарріс та її опонентом від Республіканської партії Дональдом Трампом зайшли в глухий кут
Теги:
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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