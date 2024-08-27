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Politico: перемовини про дебати між Гарріс і Трампом зайшли в глухий кут

Світлана Кравченко
27 серпня, 2024 вiвторок
07:57
Світ Камала Гарріс

Переговори щодо проведення дебатів між кандидаткою у президенти США від демократів Камалою Гарріс та її опонентом від Республіканської партії Дональдом Трампом зайшли в глухий кут

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Про це пише Politico, посилаючись на співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

Видання нагадало, що ще у червні команда чинного президента США Джо Байдена домовилася з командою Трампа, що мікрофони під час дебатів вмикатимуть лише тому, чия черга виступати. Але після того, як кандидаткою від демократів стала Гарріс, її штаб висунув нові умови, які передбачають, що мікрофони будуть постійно увімкнені.

"Ми повідомили ABC та інші канали, які бажають провести можливі жовтневі дебати, що, на нашу думку, мікрофони обох кандидатів мають бути увімкнені протягом усієї трансляції", – розповів старший радник з комунікацій кампанії Гарріс Браян Феллон.

Як пише Politico, команда демократки вважає, що Трамп під час дебатів може не стриматись і сказати "щось неввічливе в мікрофон". Водночас команда Трампа очікує, що дебати, які заплановані на 10 вересня, пройдуть за узгодженими з командою Байдена правилами.

"Досить ігор. Ми прийняли дебати ABC на тих самих умовах, що й дебати на CNN. Штаб Гарріс, погодившись із правилами CNN, попросив провести дебати сидячи з нотатками та вступними заявами. Ми сказали, що погоджені правила не змінюватимуться", – розповів старший радник Трампа Джейсон Міллер.

Він припустив, що таким чином Гарріс шукає спосіб "вийти з будь-яких дебатів із президентом Трампом". При цьому, за словами самого Трампа, він сподівається, що дебати пройдуть за такими самими правилами, як і в червні, але "для нього це не має значення, він би вважав за краще, щоб вони відбулися".

"Але ми домовилися, що все буде так само як і минулого разу. У цьому випадку звук був відключений. Минулого разу мені це не сподобалося, але все пройшло чудово. Я маю на увазі, запитайте Байдена, як все минуло – все було добре. І я думаю, що має бути так само", – підкреслив кандидат від Республіканської партії.

Що відомо про дебати Гарріс і Трампа

24 липня Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.

Згодом телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія. 

30 липня Трамп заявив, що ймовірно погодиться на дебати з чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він також назвав аргументи для відмови. Проте 2 серпня Трамп відмовився від дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, заявивши, що він "лідирує в опитуваннях".

8 серпня на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго Трамп запропонував провести у вересні три дебати 4, 10 та 25 вересня на телеканалах Fox News, ABC та NBC.

Телеканал ABC із посиланням на офіційного представника команди Харріс повідомив, що вона не згодна дебатувати 4 вересня. 9 серпня Камала Гарріс і Дональд Трамп підтвердили участь у дебатах на телеканалі ABC.

Теги:
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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