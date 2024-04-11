Трамп заявив, що його поїздка в Україну буде недоцільною

Про це пише Reuters.

Представники кампанії Трампа заявили, що офіційного контакту Зеленського з колишнім президентом США не було. Та й попори е Трамп вважає поїздкув його теперішньому статусі недречною.

"Від Зеленського не було жодного зв’язку, і президент Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну прямо зараз, оскільки він не є головнокомандувачем", - йдеться в електронному листі з кампанії Трампа.

Раніше Зеленський заявив, що запрошував експрезидента США в Україну, щоб почути його ідеї щодо "швидкого" закінчення війни в Україні.