Трамп заявив, що його поїздка в Україну буде недоцільною
Експрезидент США Дональд Трамп вважає можливість свого візиту в Україну недоцільною. Так у його компанії відповіли на слова президента України Володимира Зеленського, що Трамп нібито не проти приїхати
Про це пише Reuters.
Представники кампанії Трампа заявили, що офіційного контакту Зеленського з колишнім президентом США не було. Та й попори е Трамп вважає поїздкув його теперішньому статусі недречною.
"Від Зеленського не було жодного зв’язку, і президент Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну прямо зараз, оскільки він не є головнокомандувачем", - йдеться в електронному листі з кампанії Трампа.
Раніше Зеленський заявив, що запрошував експрезидента США в Україну, щоб почути його ідеї щодо "швидкого" закінчення війни в Україні.
- 9 квітня стло відомо, що Володимир Зеленський розповів, що Дональда Трампа запрошували приїхати в Україну публічно й непублічно.
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