Зеленський розповів, що Трампа запрошували приїхати в Україну, він не проти
Президент Володимир Зеленський розповів, що Дональда Трампа запрошували приїхати в Україну публічно й непублічно
Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Bild.
"Я сам йому не дзвонив. Ми запросили його в Україну як публічно, так і непублічно. Ми висловили бажання, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, щоб він своїми очима побачив ситуацію і зробив певні висновки. Я точно готовий зустрітися з ним", - заявив президент.
Президент США Дональд Трамп буцімто не проти приїхати в Україну. Володимир Зеленський сподівається, що це станеться скоро.
За словами Зеленського, він також скептично ставиться до "мирного плану" Трампа.
"Якщо мова йде про те, що ми просто віддаємо свої території, і якщо це ідея, то ідея дуже примітивна. Я думаю, якщо у Трампа дійсно є власний підхід до швидкого припинення війни, то я був би радий прислухатися до цієї ідеї. Але нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Це стосується людських життів, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", - наголосив президент.
- 9 квітня в інтерв'ю Bild Володимир Зеленський також запевнив, що в України є план нового контрнаступу.
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