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Зеленський розповів, що Трампа запрошували приїхати в Україну, він не проти

9 квітня, 2024 вiвторок
22:59
Війна з Росією Дональд Трамп

Президент Володимир Зеленський розповів, що Дональда Трампа запрошували приїхати в Україну публічно й непублічно

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Bild.

"Я сам йому не дзвонив. Ми запросили його в Україну як публічно, так і непублічно. Ми висловили бажання, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, щоб він своїми очима побачив ситуацію і зробив певні висновки. Я точно готовий зустрітися з ним", - заявив президент.

Президент США Дональд Трамп буцімто не проти приїхати в Україну. Володимир Зеленський сподівається, що це станеться скоро.

За словами Зеленського, він також скептично ставиться до "мирного плану" Трампа.

"Якщо мова йде про те, що ми просто віддаємо свої території, і якщо це ідея, то ідея дуже примітивна. Я думаю, якщо у Трампа дійсно є власний підхід до швидкого припинення війни, то я був би радий прислухатися до цієї ідеї. Але нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Це стосується людських життів, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", - наголосив президент.

  • 9 квітня в інтерв'ю Bild Володимир Зеленський також запевнив, що в України є план нового контрнаступу.
Теги:
Світ
політика
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Військові новини
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