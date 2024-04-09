Зеленський розповів, що Трампа запрошували приїхати в Україну, він не проти

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Bild.

"Я сам йому не дзвонив. Ми запросили його в Україну як публічно, так і непублічно. Ми висловили бажання, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, щоб він своїми очима побачив ситуацію і зробив певні висновки. Я точно готовий зустрітися з ним", - заявив президент.

Президент США Дональд Трамп буцімто не проти приїхати в Україну. Володимир Зеленський сподівається, що це станеться скоро.

За словами Зеленського, він також скептично ставиться до "мирного плану" Трампа.

"Якщо мова йде про те, що ми просто віддаємо свої території, і якщо це ідея, то ідея дуже примітивна. Я думаю, якщо у Трампа дійсно є власний підхід до швидкого припинення війни, то я був би радий прислухатися до цієї ідеї. Але нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Це стосується людських життів, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", - наголосив президент.