Трамп знову прагне зустрічі з Кім Чен Ином — у США обговорюють можливий саміт в Азії
В адміністрації Дональда Трампа обговорюють можливість нової зустрічі з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином під час майбутньої поїздки Трампа до Азії
Офіційного планування візиту ще не проводили, а спілкування між Вашингтоном і Пхеньяном наразі відсутнє. Водночас, президент США Дональд Трамп нібито не відмовляється від ідеї особисто зустрітися з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином, розповідає CNN.
Інтерес до можливої зустрічі виник після того, як Трамп приймав у Білому домі президента Південної Кореї Лі Дже Менга. Той запросив американського політика взяти участь у саміті АТЕС і натякнув, що подія може стати зручним майданчиком для переговорів із Північною Кореєю.
"Він хотів би зустрітися зі мною. Ми з нетерпінням чекаємо на цю можливість і покращимо стосунки", — заявив Трамп.
Кім Чен Ин, зі свого боку, також висловив готовність до діалогу. Виступаючи перед парламентом, північнокорейський лідер згадав, що має "гарні спогади про президента Трампа" і готовий до переговорів, якщо США відмовляться від політики "одержимості денуклеаризацією".
Попри ці сигнали, експерти зазначають, що наразі немає ознак активних контактів між сторонами. У Південній Кореї підтверджують: офіційного обговорення саміту Північна Корея – США не ведеться.
Остання зустріч Трампа і Кіма відбулася у 2019 році в демілітаризованій зоні між двома Кореями. Тоді Трамп став першим чинним президентом США, який ступив на північнокорейську землю. Проте подальші переговори не привели до угоди, а дипломатичні контакти між країнами згодом згорнулися.
- 27 вересня Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб "загострити ядерний щит і меч" та захистити національний суверенітет і безпеку.
