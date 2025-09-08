Трампу потрібно чути схвалення Путіна, - політична психологиня Вострова
Президент США Дональд Трамп залежний від диктатора РФ Володимира Путіна, йому потрібно чути схвалення. Це його нарцисична природа, і це його слабке місце, яке Путін постійно тисне і досягає успіху
Про це заявила політична психологиня Олена Вострова в програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.
"Жартома можна сказати, що він завербований Путіним. Ні, Трамп не агент КДБ, ФСБ чи що там чогось Росії, ні. Трамп є просто об'єктом рефлексивного управління росіян. Тобто вони знають, як він буде реагувати на певні речі, і вони це прораховують, його прораховують просто як систему, як автомат", - розповіла вона.
Вострова додала, що таким чином, Путін тисне на нього.
"Робить йому компліменти, дарує йому відповідні подарунки. Навіть комплімент його дружині був розрахований на те, щоб вдарити Трампа у його вразливе місце. Тому що Трамп потім носиться з цими компліментами, всім розказує, як Путін йому сказав. А Трамп залежний від Путіна в цьому плані, йому потрібно чути схвалення Путіна. Це його нарцисична природа, і це його слабке місце, яке Путін постійно тисне і досягає успіху, на жаль", - підсумувала політична психологиня.
