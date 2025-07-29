Трампу потрібно відвернути увагу від ситуації, пов'язаної з педофільським скандалом: експерт з міжнародних питань про нові заяви президента США

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт із міжнародних питань, голова ВГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

"Перша причина заяви Трампа полягає в тому, що він наразі перебуває з візитом у Шотландії. Там він веде переговори з ЄС, укладає угоди та обговорює митні тарифи. Під час зустрічей із європейськими політиками, які тиснуть на нього та переконують, що в жодному разі не можна чекати 50 днів - це, мовляв, карт-бланш для Путіна, вони наголошують, що не можна дозволяти йому вигравати час. Це, з одного боку, вплинуло на Трампа.

З іншого боку, на нього серйозно впливає внутрішньополітична ситуація, пов'язана зі скандалом сексуального та педофільського характеру. Цей скандал набирає обертів, і всередині Республіканської партії починається розпад. Усі чинять тиск на Трампа, оскільки під час своєї передвиборчої кампанії він постійно заявляв, що, ставши президентом, розкриє всю інформацію щодо цього скандалу, адже, за його словами, до нього нібито причетні лише демократи. Але минуло вже шість місяців з моменту приходу до влади, а Трамп нічого не оприлюднив", - зазначив Романюк.

За словами експерта із міжнародних питань, наразі Трампу потрібно змінити фокус ЗМІ, щоб вони більше не концентрувалися на скандалі, а зосередилися на інших питаннях.

"Під тиском республіканців Трамп створює робочу групу, яка повинна переглянути всі документи й записи. І ось йому конфіденційно доповідають, що в багатьох записах згадується його прізвище. Це, з юридичної точки зору, ще нічого не доводить — лише те, що він фігурує у списках. Але цього вже достатньо, щоб почати медійний тиск. І тепер йому потрібно терміново перемикнути увагу суспільства на себе як президента, а не як фігуранта справи.

Немає кращої теми для цього, ніж гучна заява щодо припинення співпраці з Росією або збільшення допомоги Україні, щоб ця інформація заповнила весь ефірний простір провідних американських телеканалів, і не залишилося місця для згадок про Епштейна та подібні теми. Потрібно перемкнути увагу сотень мільйонів телеглядачів, політиків і ЗМІ. І саме тому він намагається змістити акценти на Україну, Європу, митні тарифи", - резюмував Романюк.