Трьох українських "сталкерів" ззарештовано у Японії: чому це сталося

Про це повідомив японський суспільний мовник NHK.

За даними поліції, "троє чоловіків транслювали своє проникнення наживо на веб-сайті для обміну відео", що допомогло поліції швидко відстежити їх місцезнаходження.

Усі троє заарештованих є громадянами України. Це 34-річний офісний працівник Анатолій Дибак, 29-річний водій Владислав Савінов та 43-річний електрик Олександр Крюков. Їх підозрюють у незаконному проникненні після проникнення до порожнього будинку в місті Окума близько 7:30 ранку 24-го числа.

Усі вони є ютуберами й мають свої відеоблоги. Спеціалізвуються на "сталкерстві", тобто зйомках із закинутих будівель, на зразок Чорнобильської зони в Україні.

За інформацією поліції, ще в ніч на 23-тє число до дільниці Футаба надійшов анонімний дзвінок про те, що "відео іноземців, які входять до будинку, транслюється в прямому ефірі на YouTube". Поліцейські змогли встановити точне місце події на основі відеозапису і наступного ранку прибули на місце, де й затримали трьох чоловіків.

Під час допиту всі троє зізналися у пред’явлених звинуваченнях.

Будинок знаходиться у важкодоступній зоні, доступ до якої суворо обмежений після ядерної аварії, що робить порушення особливо серйозним. Поліція наразі розслідує обставини інциденту, а також перевіряє, чи не було інших спроб незаконного доступу до забороненої території.