Тролив поляків у костюмі "зеленого гнома", влаштовував безлади: з Польщі до Україні депортували тіктокера-мільйонника Crawly
У Варшаві затримали 23-річного українського блогера Владислава Олійниченка (Crawly), відомого провокаційними ефірами. Його депортували до України та закрили в'їзд до Шенгенської зони на наступні 10 років
Про це пишуть RMF24 та Polsat News.
Владислав Олейниченко відомий провокаційними ефірами, які він записував у торгових центрах та на автомобільних стоянках. Зокрема, під час одного зі стрімів блогер зневажливо висловився про поляків і сказав, що краще б жив у Москві.
Ці слова зацікавили Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, який подав заяву до прокуратури. У п’ятницю, 29 листопада, стало відомо, що Олейниченка затримали, а ввечері того ж дня у МВС країни повідомили про його депортацію до України.
"Там величезні потреби, він зможе проявити себе", – написав заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Чеслав Мрочек.
Крім того, блогеру заборонили повторний в'їзд до країн Шенгенської зони на найближчі 10 років.
Провокації блогера в Польщі
Як зазначили видання, Олейниченко протягом кількох місяців створював проблеми для працівників торгових центрів Варшави. У костюмі зеленого гнома він, зокрема, залазив на прилавки, провокував співробітників охорони або перешкоджав продавцям.
Крім того, нещодавно виникла суперечка навколо відео, де блогер перебував на одній зі столичних автостоянок. У якийсь момент Crawly почав перестрибувати через припарковані там автомобілі. Крім того, його звинувачували в тому, що він бризнув на перехожого з вогнегасника.
Згодом правоохоронці повідомили, що ця ситуація була зрежисована, а машини привезли на причепах. У поліції також додали, що відкрили справу про порушення громадського порядку.
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