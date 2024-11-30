Тролив поляків у костюмі "зеленого гнома", влаштовував безлади: з Польщі до Україні депортували тіктокера-мільйонника Crawly

Про це пишуть RMF24 та Polsat News.

Владислав Олейниченко відомий провокаційними ефірами, які він записував у торгових центрах та на автомобільних стоянках. Зокрема, під час одного зі стрімів блогер зневажливо висловився про поляків і сказав, що краще б жив у Москві.

Ці слова зацікавили Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, який подав заяву до прокуратури. У п’ятницю, 29 листопада, стало відомо, що Олейниченка затримали, а ввечері того ж дня у МВС країни повідомили про його депортацію до України.

"Там величезні потреби, він зможе проявити себе", – написав заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Чеслав Мрочек.

Крім того, блогеру заборонили повторний в'їзд до країн Шенгенської зони на найближчі 10 років.

Patostreamer Crawly - Vladyslav O., zatrzymany przez policjantów z Warszawy, na wniosek szefa ABW wrócił już na Ukrainę.



„Ma zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen przez najbliższe 10 lat”- poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. pic.twitter.com/95ruzD3VxB — ???? ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs ???? (@thepolandnews_) November 30, 2024

Провокації блогера в Польщі

Як зазначили видання, Олейниченко протягом кількох місяців створював проблеми для працівників торгових центрів Варшави. У костюмі зеленого гнома він, зокрема, залазив на прилавки, провокував співробітників охорони або перешкоджав продавцям.

Крім того, нещодавно виникла суперечка навколо відео, де блогер перебував на одній зі столичних автостоянок. У якийсь момент Crawly почав перестрибувати через припарковані там автомобілі. Крім того, його звинувачували в тому, що він бризнув на перехожого з вогнегасника.

Згодом правоохоронці повідомили, що ця ситуація була зрежисована, а машини привезли на причепах. У поліції також додали, що відкрили справу про порушення громадського порядку.

TikToker „Crawly” przekroczył dziś kolejne granice. Obcokrajowiec, znany z wtargnięć w przebraniu gnoma do centrów handlowych w Warszawie oraz przeszkadzania zarówno pracownikom, jak i klientom, zorganizował dziś kolejną transmisję na żywo w stolicy, tym razem z udziałem osób w… pic.twitter.com/C6yBc5CDrz — ???? ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs ???? (@thepolandnews_) November 9, 2024