ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника управління безпеки ХАМАСу

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Як зазначається, Тарват Мухаммед Ахмед Альбек працював у командно-контрольному центрі, який розташований в будівлі, що раніше слугувала школою "Муси ібн Нусайра" в Дурай Таффа.



ЦАХАЛ зауважив, що управління безпеки ХАМАС займається підготовкою розвідувальних оцінок, які сприяють ухваленню рішень, а також відповідає за захист високопосадовців угруповання, забезпечуючи їм місця для укриття для продовження військової діяльності.

"Альбек був центральною фігурою в механізмах безпеки та відігравав важливу роль у процесі ухвалення рішень", - йдеться у повідомленні.

Перед ударом ізраїльські військові вжили численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню. Зокрема, для атаки використовувалися високоточні боєприпаси, спостереження з повітря і додаткова розвідка.