ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника управління безпеки ХАМАСу
У понеділок, 23 грудня, ізраїльські військові заявили про ліквідацію керівника управління безпеки палестинського угруповання ХАМАС Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека
Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Як зазначається, Тарват Мухаммед Ахмед Альбек працював у командно-контрольному центрі, який розташований в будівлі, що раніше слугувала школою "Муси ібн Нусайра" в Дурай Таффа.
ЦАХАЛ зауважив, що управління безпеки ХАМАС займається підготовкою розвідувальних оцінок, які сприяють ухваленню рішень, а також відповідає за захист високопосадовців угруповання, забезпечуючи їм місця для укриття для продовження військової діяльності.
"Альбек був центральною фігурою в механізмах безпеки та відігравав важливу роль у процесі ухвалення рішень", - йдеться у повідомленні.
Перед ударом ізраїльські військові вжили численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню. Зокрема, для атаки використовувалися високоточні боєприпаси, спостереження з повітря і додаткова розвідка.
- Напередодні міністр оборони Ісраель Кац вперше підтвердив, що Ізраїль стоїть за вбивством лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ганії наприкінці липня.
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