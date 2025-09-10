"Це акт війни": американський конгресмен відреагував на перетин кордону Польщі російськими дронами

Про це він написав у соцмережі Х.

"Росія атакує союзника НАТО Польщу іранськими дронами "шахед" менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на безперервну безпричинну агресію військового злочинця Путіна проти вільних і продуктивних націй", - йдеться у повідомленні.

Вілсон закликав президента США Дональда Трампа обов'язково відповісти санкціями, які б сприяли банкрутству російської військової машини. Він також наголосив на необхідності озброїти Україну зброєю, здатної завдавати ударів по РФ.

"Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони", - підкреслив конгресмен.