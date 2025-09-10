Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
"Це акт війни": американський конгресмен відреагував на перетин кордону Польщі російськими дронами

Ольга Бабишена
10 вересня, 2025 середа
06:17
Світ Прапор США

Американський конгресмен-республіканець Джо Вілсон відреагував на перетин кордону Польщі російськими дронами під час масованої атаки РФ на Україну уночі 10 вересня: він назвав це актом війни

Зміст

Про це він написав у соцмережі Х. 

"Росія атакує союзника НАТО Польщу іранськими дронами "шахед" менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на безперервну безпричинну агресію військового злочинця Путіна проти вільних і продуктивних націй", - йдеться у повідомленні. 

Вілсон закликав президента США Дональда Трампа обов'язково відповісти санкціями, які б сприяли банкрутству російської військової машини. Він також наголосив на необхідності озброїти Україну зброєю, здатної завдавати ударів по РФ. 

"Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони", - підкреслив конгресмен. 

  • У ніч на 10 вересня оперативне командування Збройних Сил Польщі привело засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку Росії на Україну: російські дрони порушили повітряний простір країни. 
Новини
Україна
Росія
Польща
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
республіканці
США
Автор Анатолій Амелін
9 вересня, 2025 вiвторок
Російська економіка увійшла у фазу "керованої деградації"
студенти медики
Автор Зіновія Воронович
8 вересня, 2025 понедiлок
Чому тисячі цьогорічних першокурсників після випуску не знайдуть роботу за фахом і як відучити українців обирати непотрібні професії
Маргарита Симоньян
Автор Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
Симоньян сказала, що у неї "страшне тяжке захворювання" й попереду операція
