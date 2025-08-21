"Це перевірка на реакцію": майор запасу НГУ Гетьман про падіння "шахеда" у Польщі

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері Еспресо.

"Це не перший випадок, коли залітають російські дрони на території країн, які є членами НАТО. Вони будуть і далі запускати. Я думаю, якщо буде і подорож це така реакція в Сполучених Штатах, в Європі дуже обережно, дуже виважено, яким здається, то вони прилетять і далі. І до столиці долетять, до інших країн долетять. Ми очікуємо: А що скажуть росіяни з цього приводу? А вони скажуть що завгодно, вони скажуть, що не знали, що це провокація, що їх там нєт і так далі, і так далі", - казав він.

Олексій Гетьман вважає, що запуск Росією "шахеда" на територію Польщі 20 серпня - це перевірка на реакцію.

"Хоча всі чудово розуміють, і керівництво тої самої Польщі чудово розуміє, що це російський "шахед", що це цілеспрямована атака. І це перевірка на реакцію. І в Москві очікують, яка буде реакція. І знову ніякої реакції немає, і я впевнений, що от ці начебто обережні, а насправді боягузливі висловлювання, що треба розібратися, треба комісію, там іще щось. Це просто бояться Російської Федерації. Ну хай далі бояться. Поки ви будете її боятися, будуть прилітати до вас "шахеди" частіше", - наголосив майор запасу НГУ.