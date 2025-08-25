Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Це підготовка до атаки на уряд Туска: Магда про заяви та наміри президента Польщі Навроцького щодо України

Ірена Моляр
25 серпня, 2025 понедiлок
22:15
Світ Кароль Навроцький

Заява президента Польщі Кароля Навроцького про припинення фінансування Starlink для України виглядає елементом польської політичної війни

Зміст

Про це розповів в етері Еспресо виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда.

"У Польщі немає проукраїнських політиків, там всі політики – пропольські. Україна мала два місяці після перемоги Кароля Навроцького до його інавгурації, відповідно, можна було певним чином прорахувати дії новообраного президента Польщі. Навроцький робить низку речей, насамперед говорить, що він є президентом поляків й буде на них орієнтуватися. Щось йому закинути на цю тему – неймовірно складно. Друге – під час президентської кампанії у Польщі тему, як вони називали "800+", підіймав і Кароль Навроцький, і Рафал Тшасковський, що підтверджує тези про відсутність проукраїнських політиків у Польщі. Тому ми маємо таких політиків у якийсь спосіб виховувати, допомагати їхньому встановленню", - зауважив Євген Магда.

За його словами, слід розуміти, що переважна більшість наших трудових та воєнних мігрантів працюють у Польщі, тому рішення про скасування соцвиплат торкнеться найбільш незахищених верств українців, які сьогодні там перебувають. Відповідно, у цьому питанні ми маємо вести державну політику.

"Щодо Starlink, то це насправді цікава ситуація, бо, як на мене, виглядає елементом польської політичної війни. Тому що мені складно уявити, що президент не консультувався з урядом щодо вето, що нічого не знали, на мій погляд, це лукавство. Є ще один цікавий факт, який дуже показовий, - Навроцький говорить про те, щоб заборонити "бандерівські символи", вони мають на увазі, наскільки я розумію, червоно-чорний прапор, бо навряд чи можна прирівняти до нацистських та комуністичних символів тризуб, який є малим гербом України", - прокоментував експерт.

На його думку, у цьому питанні Навроцького просто підставили, бо не існувало незалежної Української держави тоді, коли у 1939 році нацистська Німеччина та комуністичний Радянський Союз розірвали Польщу. Відповідно, у цьому сенсі є зрозумілою заборона нацистської та комуністичної символіки.

"Україна вже наголосила по дипломатичних каналах, що буде відповідним чином реагувати. Хочемо ми чи не хочемо, але з Польщею нам потрібно вести діалог. Це з одного боку елемент підготовки Кароля Навроцького до все більш вірогідної політичної атаки на уряд Туска, тут неповинно бути ілюзій. Українці у цьому контексті не мають стати "цапом відбувайлом", але треба розуміти, що наші відносини покладаються на договір про дружбу та співробітництво 1992 року, коли були інші реалії. Зрозуміло, що ми критикуємо Навроцького, але для нас важливо, яким буде рішення уряду Туска у цьому контексті. Адже Польща – парламентсько-президентська республіка, уряд має достатньо повноважень. Тертя бувають між всіма, але ми - стратегічні партнери і маємо порозумітися", - зазначив Магда.
 

  25 серпня віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що вето президента Польщі кароля Навроцького позбавляє Україну фінансування доступу до Starlink.
Новини
Україна
Польща
Starlink
допомога Україні
біженці з України
Кароль Навроцький
