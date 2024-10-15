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"Ця історія далека від завершення": соціолог Шульга про "кровну помсту" Кадирова

Марина Клюєва
15 жовтня, 2024 вiвторок
17:13
Світ Кадиров

Доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга прокоментував погрозу "кровною помстою" чеченського диктатора Кадирова олігарху Керімову та ще двом депутатам держдуми РФ через стрілянину в центрі Москви

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Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Всі зараз дивляться, як буде розвиватися цей конфлікт і, власне, хто вийде з нього переможцем. Чи Путін буде використовувати свою традиційну тактику, тобто покарає обох. Тому що як правило 10 років тому, 15 років тому він використовував саме такі методи, якщо виливалося щось в таку не дуже красиву публічну форму. Зараз, власне, ситуація полягає в тому, що Керімов начебто заручився підтримкою Путіна і начебто від адміністрації президента він мав усі, скажімо так, повноваження, щоб поглинути цю величезну компанію Wildberries. Однак, як ми з вами знаємо, з’явився Кадиров, потім було збройне протистояння, причім за кілька сотень метрів від Кремля. Звісно ж, начебто на цьому мало все і закінчитися, тому що мало б це бути піком, однак, як ми бачимо, Кадиров пішов на загострення і використав неправовий механізм про "кровну помсту". І завжди можна апелювати: “У нас свої особливості традиційні, культурні, будь ласка, їх поважайте", - сказав він.

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Олександр Шульга вважає, що ця історія ще далека до завершення.

"Тому я думаю, ця історія далека від завершення, і всі от зараз чекають, який буде далі крок від Кадирова, тому що після його заяви про кровну помсту голова Дагестану Меліков записав відео і виклав у соцмережі щодо підтримки Керімова, таким чином обмінялися сторони публічними заявами. Ну, тепер м'яч на полі Кадирова, подивимося, поки що, чисто юридично, виграє Керімов, оскільки компанія поглинута його людьми. І відповідно ми можемо розуміти, що попередня мета всього цього виконана, і Керімов досяг всього, що хотів. Тому зараз чекаємо кроку від Кадирова", - зазначив соціолог.

Що відомо про стрілянину в центрі Москви

У центрі Москви, 18 вересня, сталася стрілянина біля офісу інтернет-магазину Wildberries, писало видання "Медуза". Тоді чоловік засновниці маркетплейса Владислав Бакальчук прибув до офісу, за його словами, на ділову зустріч. Бакальчука супроводжувала охорона з МВС.

Водночас у компанії заявили, що Владислав Бакальчук спробував "незаконно проникнути" в офіс, а стрілянину відкрили його супутники. Сам Бакальчук стверджував, що стріляти почали з боку офісу. Унаслідок стрілянини загинули двоє охоронців родом з Інгушетії.

10 жовтня стало відомо, що чеченський диктатор Рамзан Кадиров пригрозив "кровною помстою" депутатам держдуми РФ Сулейману Керімову, Бекхану Барахоєву та Різвану Курбанову через стрілянину біля офісу Wildberries у Москві 18 вересня.


 

Теги:
Росія
Рамзан Кадиров
Чечня
Держдума РФ
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