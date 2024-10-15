"Ця історія далека від завершення": соціолог Шульга про "кровну помсту" Кадирова
Доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга прокоментував погрозу "кровною помстою" чеченського диктатора Кадирова олігарху Керімову та ще двом депутатам держдуми РФ через стрілянину в центрі Москви
Свою думку він висловив в етері Еспресо.
"Всі зараз дивляться, як буде розвиватися цей конфлікт і, власне, хто вийде з нього переможцем. Чи Путін буде використовувати свою традиційну тактику, тобто покарає обох. Тому що як правило 10 років тому, 15 років тому він використовував саме такі методи, якщо виливалося щось в таку не дуже красиву публічну форму. Зараз, власне, ситуація полягає в тому, що Керімов начебто заручився підтримкою Путіна і начебто від адміністрації президента він мав усі, скажімо так, повноваження, щоб поглинути цю величезну компанію Wildberries. Однак, як ми з вами знаємо, з’явився Кадиров, потім було збройне протистояння, причім за кілька сотень метрів від Кремля. Звісно ж, начебто на цьому мало все і закінчитися, тому що мало б це бути піком, однак, як ми бачимо, Кадиров пішов на загострення і використав неправовий механізм про "кровну помсту". І завжди можна апелювати: “У нас свої особливості традиційні, культурні, будь ласка, їх поважайте", - сказав він.
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Олександр Шульга вважає, що ця історія ще далека до завершення.
"Тому я думаю, ця історія далека від завершення, і всі от зараз чекають, який буде далі крок від Кадирова, тому що після його заяви про кровну помсту голова Дагестану Меліков записав відео і виклав у соцмережі щодо підтримки Керімова, таким чином обмінялися сторони публічними заявами. Ну, тепер м'яч на полі Кадирова, подивимося, поки що, чисто юридично, виграє Керімов, оскільки компанія поглинута його людьми. І відповідно ми можемо розуміти, що попередня мета всього цього виконана, і Керімов досяг всього, що хотів. Тому зараз чекаємо кроку від Кадирова", - зазначив соціолог.
Що відомо про стрілянину в центрі Москви
У центрі Москви, 18 вересня, сталася стрілянина біля офісу інтернет-магазину Wildberries, писало видання "Медуза". Тоді чоловік засновниці маркетплейса Владислав Бакальчук прибув до офісу, за його словами, на ділову зустріч. Бакальчука супроводжувала охорона з МВС.
Водночас у компанії заявили, що Владислав Бакальчук спробував "незаконно проникнути" в офіс, а стрілянину відкрили його супутники. Сам Бакальчук стверджував, що стріляти почали з боку офісу. Унаслідок стрілянини загинули двоє охоронців родом з Інгушетії.
10 жовтня стало відомо, що чеченський диктатор Рамзан Кадиров пригрозив "кровною помстою" депутатам держдуми РФ Сулейману Керімову, Бекхану Барахоєву та Різвану Курбанову через стрілянину біля офісу Wildberries у Москві 18 вересня.
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