Туреччина готова підтримати кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на офіційних осіб Туреччини.

Минулого тижня прем’єр Нідерландів зустрічався із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі і, як зазначають у виданні, просив підтримки у змаганні за пост генсека Альянсу. Зазначається, що після цього країна повідомила членам НАТО, що підтримає кандидатуру Рютте.

Під час зустрічі з Ердоганом на спільній прес-конференції Рютте заявив, що південне крило НАТО "потребує Туреччини та її лідерства".

"Туреччина відіграє вирішальну роль. Роблячи це, вона докладає зусиль для вирішення ситуації в Газі. Водночас вона докладає зусиль щодо цієї жахливої війни в Україні. У цьому відношенні ви відіграєте важливу роль", - сказав Марк Рютте.