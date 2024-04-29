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Туреччина готова підтримати кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

29 квітня, 2024 понедiлок
18:09
Світ Марк Рютте

Туреччина заявила, що підтримає кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на пост генсека НАТО

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на офіційних осіб Туреччини.

Минулого тижня прем’єр Нідерландів зустрічався із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі і, як зазначають у виданні, просив підтримки у змаганні за пост генсека Альянсу. Зазначається, що після цього країна повідомила членам НАТО, що підтримає кандидатуру Рютте.

Під час зустрічі з Ердоганом на спільній прес-конференції Рютте заявив, що південне крило НАТО "потребує Туреччини та її лідерства".

"Туреччина відіграє вирішальну роль. Роблячи це, вона докладає зусиль для вирішення ситуації в Газі. Водночас вона докладає зусиль щодо цієї жахливої війни в Україні. У цьому відношенні ви відіграєте важливу роль", - сказав Марк Рютте. 

  • Раніше публічно про підтримку Рютте оголосили Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина. Але остаточне рішення має бути ухвалене за згодою всіх країн-членів НАТО.
  • Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти Рютте, який, за словами міністра, "хотів поставити Угорщину на коліна".
  • 6 березня прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь під час візиту до Нідерландів заявив, що Париж підтримує обрання голови нідерландського уряду Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО.
  • 3 квітня повідомлялось, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що країні подобається прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, але його кандидатуру не підтримують на пост генсека НАТО.
Теги:
Туреччина
Нідерланди
НАТО
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