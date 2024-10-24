Туреччина підтримує повернення цілісності України в межах кордонів 1991 року дипломатичним шляхом, - заступник спікера парламенту Боздаг
Туреччина продовжуватиме надавати Україні підтримку у відновленні її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року та суверенітету, однак вважає, що завершити війну потрібно дипломатично, а не військовим шляхом
Про це заявив заступник спікера Великих національних зборів Туреччини (парламенту) Бекір Боздаг на Третьому парламентському саміті Кримської платформи, передає Укрінформ.
"Україна торує власний шлях і обороняється у жахливій війні. Разом з тим ми повинні іти дипломатичним шляхом і дотримуватися міжнародного права. Ми переконані, що стратегічна візія, спрямована на завершення цього конфлікту (війни Росії проти України, – ред.), його розв’язання має бути знайдена у дипломатичній площині, а не на полі бою", - заявив Боздаг.
Він акцентував, що Україна розпочала боротьбу за свободу й суверенітет не в лютому 2022 року, а 10 років тому, коли РФ анексувала Крим.
Спікер турецького парламенту також запевнив, що Анкара продовжуватиме надавати всю можливу підтримку Києву у відновленні територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонах включно з півостровом Крим.
"Ми мобілізуємо всі зусилля, щоб допомогти Україні в цій боротьбі. Ми також висловлюємо готовність допомагати у відбудові України", - підкреслив він.
- 9 жовтня головний радник президента Туреччини Ялчин Топчу заявив, що країна підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також виступає за повернення тимчасово окупованих територій.
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