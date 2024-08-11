Туреччина розблокувала доступ до Instagram

Про це повідомляє Business Standard.

“У ніч на неділю Туреччина відновила доступ до мережі Інстаграм після понад тижня блокування на національному рівні”, - йдеться у матеріалі.

Як зазначив міністр інфраструктури Туреччини Абдулькадір Уралоглу, представники "Інстаграм" запевнили, що платформа дотримуватиметься турецького законодавства.

"Під час перемовин представники Інстаграм запевнили, що виконають наші прохання, особливо стосовно кримінальних дій, й пообіцяли разом із нами працювати над питаннями цензурування користувачів", - заявив Уралоглу.

Він додав, що усі сторінки у соцмережі, які належать терористичним організаціям, будуть закриті, й весь контент, який пропагує ці організації, видалений.