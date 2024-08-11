Туреччина розблокувала доступ до Instagram
Увечері суботи, 10 серпня, влада Туреччини відновила повноцінний доступ до соцмережі Instagram на території країни після тижневого блокування
Про це повідомляє Business Standard.
“У ніч на неділю Туреччина відновила доступ до мережі Інстаграм після понад тижня блокування на національному рівні”, - йдеться у матеріалі.
Як зазначив міністр інфраструктури Туреччини Абдулькадір Уралоглу, представники "Інстаграм" запевнили, що платформа дотримуватиметься турецького законодавства.
"Під час перемовин представники Інстаграм запевнили, що виконають наші прохання, особливо стосовно кримінальних дій, й пообіцяли разом із нами працювати над питаннями цензурування користувачів", - заявив Уралоглу.
Він додав, що усі сторінки у соцмережі, які належать терористичним організаціям, будуть закриті, й весь контент, який пропагує ці організації, видалений.
- Нагадаємо, 2 серпня управління інформаційних технологій та зв'язку Туреччини заблокувало доступ до соціальної медіаплатформи Instagram. Причину такого кроку тоді не називали.
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