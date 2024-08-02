Туреччина заблокувала доступ до Instagram: що передувало
Управління інформаційних технологій та зв'язку Туреччини у п'ятницю, 2 серпня, заблокувало доступ до соціальної медіаплатформи Instagram. Наразі причину не називають
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що відповідне рішення було прийняте після коментарів турецького чиновника з комунікацій Фахреттіна Алтуна, який критикував платформу за її, як він назвав, рішення блокувати пости співчуття зі смерті очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.
"Це цензура, чисто і просто", - заявив Алтуна, додавши, що Instagram не посилався на порушення політики у своїх діях.
Натомість офіційна причина блокування соціальної мережі не відома. Крім цього, від компанії Meta коментарів не було.
- 31 липня Ісмаїл Ганія був убитий у Тегерані за допомогою вибухового пристрою, який був таємно захований у гостьовому будинку.
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