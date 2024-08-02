Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Туреччина заблокувала доступ до Instagram: що передувало

Туреччина заблокувала доступ до Instagram: що передувало

Катерина Єсікова
2 серпня, 2024 п'ятниця
08:58
Світ Інстаграм

Управління інформаційних технологій та зв'язку Туреччини у п'ятницю, 2 серпня, заблокувало доступ до соціальної медіаплатформи Instagram. Наразі причину не називають

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте після коментарів турецького чиновника з комунікацій Фахреттіна Алтуна, який критикував платформу за її, як він назвав, рішення блокувати пости співчуття зі смерті очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

"Це цензура, чисто і просто", - заявив Алтуна, додавши, що Instagram не посилався на порушення політики у своїх діях.

Натомість офіційна причина блокування соціальної мережі не відома. Крім цього, від компанії Meta коментарів не було.

  • 31 липня Ісмаїл Ганія був убитий у Тегерані за допомогою вибухового пристрою, який був таємно захований у гостьовому будинку.

Теги:
Туреччина
Близький Схід
Технології
Хамас
Читайте також:
вогонь, полум'я, пожежа
Автор Влад Дідусь
30 липня, 2024 вiвторок
ГРУ причетне до підпалу автівок українських військових у тилу, - керівник ЦПД Коваленко
Андріївська церква
Автор Крістіна Слончак
31 липня, 2024 середа
Медовий Спас, Маковія та Перенесення чесного Хреста: традиції та значення свят
F-16 US Department of Defense
Автор Олена Будько
1 серпня, 2024 четвер
Перші винищувачі F-16 уже прибули в Україну, - голова МЗС Литви Ландсбергіс
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41
    Купівля 41
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 44.24
    Продаж 44.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 серпня
10:03
Палаюче авто, ДТП, пожежа
Поліція викрила 68 осіб, причетних до підпалів автівок військових і волонтерів
10:02
сили ППО
Сили ППО за добу збили 11 дронів на сході та півдні України
09:51
комікси Marvel
На аукціоні за $15 тис. продали вінтажні комікси Marvel, придбані в 1960-х менш ніж за $1
09:40
Борис Філатов
Нецензурні висловлювання Філатова: Зеленський відповів на петицію про відповідальність чиновників за публічні образи
09:31
Іран
США очікують нападу Ірану на Ізраїль упродовж кількох днів і готуються протистояти цьому, - Axios
08:54
Обстріл Донеччини
Минулої доби росіяни поранили 5 мирних жителів Донеччини
08:33
Львівський оркестр
"Нагадування світу про цінності свободи": Ukrainian Freedom Orchestra дав концерт у Нью-Йорку
08:23
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ відбили 53 атаки на Покровському напрямку: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
08:05
Херсонська область
"У росіян день вдв": жителів Херсонщини попередили про загрозу масованих обстрілів 2 серпня
08:03
Ілля Новіков
Московський суд заочно заарештував адвоката Порошенка Іллю Новікова у справі про "держзраду"
08:02
OPINION
Валерій Пекар
Чому окремий росіянин не відчуває відповідальності за війну в Україні
07:56
втрати росіян
РФ за добу війни в Україні втратила 1100 військових, 42 артсистеми й 37 дронів
07:13
Джо Байден, Еван Гершковіч і Камала Гарріс
У США приземлився літак із трьома американцями, яких звільнили під час обміну між РФ та Заходом
07:08
Ісмаїл Ганія
Політичний лідер ХАМАСу Ганія загинув у гостьовому будинку в Ірані від бомби, закладеної кілька місяців тому, - CNN
06:47
Ланфранко Чирілло
Віцепрезидентом російського "Сбербанку" став архітектор Чирілло, який проєктував "палац Путіна"
06:46
стела на в'їзді у Донецьку область
"Не триватиме нескінченно": ISW назвав дві обставини, що сприяють просуванню РФ на Донеччині
06:24
Оновлено
Крим, ілюстрація
Нічні вибухи в Криму: окупанти заявляють про нібито обстріл ракетами ATACMS
06:20
Ентоні Блінкен
США визнали суперника Мадуро Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі
06:00
Анонс
Ярослава Магучіх
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 2 серпня. Розклад
04:44
Веселе, Покровський напрямок
Росіяни окупували Веселе на Покровському напрямку, - DeepState
03:42
Крейг Шекспір
Помер колишній тренер "Лестера" Шекспір. Він вигравав з командою АПЛ
02:27
Віктор Медведчук
Росія використовує Медведчука для пропаганди. ЦПД пояснив мотиви
01:31
Олександр Усик
"Дуже огидно": Усик розкритикував сербів за суддівство матчу "Полісся" у Лізі конференцій
01:00
ГУР: одного колаборанта обміняли ще в процесі тестування проєкту "Хочу к своим"
00:58
Геннадій Труханов
Труханов поширює наратив, що одесити проти перейменувань вулиць. В ОВА відреагували
00:32
Верховна Рада
Комітет Ради виступив із заявою щодо кампанії з дискредитації законопроєктну про заборону РПЦ в Україні
00:25
Інфографіка
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 6-го дня змагань
2024, четвер
1 серпня
23:56
Оновлено
журналіст WSJ Еван Гершкович
Росія та Захід провели обмін ув'язненими: що відомо
23:47
Очільниця Парижа вручила українським спортсменам нагороду міста - золоту медаль "Вермей"
23:29
Оновлено
корвет класу Ada "Гетьман Іван Виговський"
У Туреччині відбулася церемонія спуску на воду другого українського корвета "Гетьман Іван Виговський"
23:10
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
F-16 - перший крок до Повітряних сил ЗСУ нового зразка, - військовий експерт Самусь
22:52
Оновлено
нафта
ЄС відхилив прохання Угорщини про консультації через зупинку постачання нафти "Лукойл"
22:36
щеплення вакцинація
Стартувала всеукраїнська кампанія з посилення вакцинації проти трьох хвороб
22:29
Камала Гарріс
Демократи розпочали голосування, щоб офіційно висунути Гарріс кандидаткою в президенти США
22:21
Оновлено
ракетна атака на Охматдит
"Наші гроші" з'ясували, що тендер на ремонт Охматдиту виграла компанія з завищеними цінами. У МОЗ і БФ відреагували
22:16
На Львівщині напали на працівника ТЦК
Експолонена Валерія Суботіна власними світлинами з "Оленівки" нагадала про умови утримання українських військовополонених
21:40
У Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
F-16 в Україні та паритет у повітряному просторі: що зміниться на полі бою. Колонка Сергія Згурця
21:16
телефон
В Instagram зафіксували масовий збій: у деяких користувачів зникли дані з архівів
20:57
"Полісся" програло "Олімпії" в Лізі конференцій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV