Туреччина запропонувала створити мирну платформу, аби покласти край війні в Україні

Про це інформує haber7.com.

Під час неформального засідання ради міністрів закордонних справ Організації тюркських держав Фідан представив бачення Туреччини миру в Україні.

"Ми вважаємо, що зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру, повинні бути спрямовані на досягнення широкої основи, щоб покласти край війні в Україні", - наголосив він.

За його словами, для припинення війни РФ проти України необхідно створити мирну платформу.

"Необхідно створити мирну платформу, яка запобігатиме поглибленню поляризації, матиме високу якість участі та представництва і надаватиме пріоритет дипломатії", - констатував Фідан.