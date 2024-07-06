Туреччина запропонувала створити мирну платформу, аби покласти край війні в Україні
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан виступив за створення мирної платформи для припинення війни РФ проти України дипломатичним шляхом
Про це інформує haber7.com.
Під час неформального засідання ради міністрів закордонних справ Організації тюркських держав Фідан представив бачення Туреччини миру в Україні.
"Ми вважаємо, що зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру, повинні бути спрямовані на досягнення широкої основи, щоб покласти край війні в Україні", - наголосив він.
За його словами, для припинення війни РФ проти України необхідно створити мирну платформу.
"Необхідно створити мирну платформу, яка запобігатиме поглибленню поляризації, матиме високу якість участі та представництва і надаватиме пріоритет дипломатії", - констатував Фідан.
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11 червня голова МЗС Туреччини Хакан Фідан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і запропонував йому посередництво для врегулювання конфлікту з Україною.
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