Міністр закордонних справ Туреччини запропонував Путіну посередництво для закінчення війни з Україною, - ЗМІ

Про це повідомляє пресслужба МЗС Туреччини та Телеканал TRT Haber.

"Наш міністр Хакан Фідан був прийнятий президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлівському палаці", - йдеться у повідомленні МЗС.

Дипломатичні джерела TRT Haber, заявили, що під час зустрічі турецький міністр наголосив на готовності Туреччини бути посередником для врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Також було анонсовано зустріч президентів Туреччини та Росії в Астані 3-4 липня.