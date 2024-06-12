Міністр закордонних справ Туреччини запропонував Путіну посередництво для закінчення війни з Україною, - ЗМІ
11 червня голова МЗС Туреччини Хакана Фідана зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і запропонував йому посередництво для врегулювання конфлікту з Україною
Про це повідомляє пресслужба МЗС Туреччини та Телеканал TRT Haber.
"Наш міністр Хакан Фідан був прийнятий президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлівському палаці", - йдеться у повідомленні МЗС.
Дипломатичні джерела TRT Haber, заявили, що під час зустрічі турецький міністр наголосив на готовності Туреччини бути посередником для врегулювання конфлікту між Україною та Росією.
Також було анонсовано зустріч президентів Туреччини та Росії в Астані 3-4 липня.
- У п'ятницю, 31 травня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відреагував на дозвіл союзників України бити по території Росії своєю зброєю, заявивши, що його країна не хоче, щоб НАТО брало участь у цій війні.
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