Туреччина завершила випробування "Сталевого купола" власного виробництва

Про це повідомив голова директорату оборонної промисловості Туреччини Халюк Гьоргюн у соцмережі Х.

Він назвав цей проєкт однією із найбільших інвестицій у безпеку країни.

"Система SIPER забезпечує ефективний захист на великій відстані та великій висоті, посилює нашу мету щодо повного незалежного захисту кордонів нашої країни як залізним щитом", - зазначив Гьоргюн.

Повідомляється, що система ППО буде здатна вражати винищувачі, крилаті ракети та боєприпаси класу "повітря-земля". На пізніших етапах будуть проведені дослідження для отримання можливості вражати балістичні ракети.

Перші системи планують поставити на озброєння до кінця цього року

???????? #GÖKVATAN’ımızın yılmaz savunucusu,????#ÇELİKKUBBE’mizin gurur kaynağı #SİPER!????



Savunma sanayimizin milli gururu #SİPER Ürün-2 sistemi, başarıyla gerçekleştirdiği atışıyla bir kez daha Türkiye’mizin gökyüzündeki caydırıcı gücünü gözler önüne serdi! ????????



Başkanlığımız… pic.twitter.com/LAt7znXctK — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 15, 2024