Туреччина завершила випробування "Сталевого купола" власного виробництва
У неділю, 15 вересня, у Туреччині завершили випробування "Сталевого купола", що являє собою систему SIPER, робота якої передбачає планування та координацію протиповітряної оборони
Про це повідомив голова директорату оборонної промисловості Туреччини Халюк Гьоргюн у соцмережі Х.
Він назвав цей проєкт однією із найбільших інвестицій у безпеку країни.
"Система SIPER забезпечує ефективний захист на великій відстані та великій висоті, посилює нашу мету щодо повного незалежного захисту кордонів нашої країни як залізним щитом", - зазначив Гьоргюн.
Повідомляється, що система ППО буде здатна вражати винищувачі, крилаті ракети та боєприпаси класу "повітря-земля". На пізніших етапах будуть проведені дослідження для отримання можливості вражати балістичні ракети.
Перші системи планують поставити на озброєння до кінця цього року
- Раніше також повідомлялося, що Греція планує розробити систему протиповітряної оборони, яка буде схожа на ізраїльський складний "Залізний купол", аби захистити країну від повітряних загроз.
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