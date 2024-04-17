Греція планує побудувати ППО, подібну до "Залізного купола" в Ізраїлі
Греція планує розробити систему протиповітряної оборони, яка буде схожа на ізраїльський складний "Залізний купол", аби захистити країну від повітряних загроз
Про це повідомив міністр національної оборони Греції Нікос Дендіас, передає eКathimerini.
"Нація повинна захистити себе… Досліджуючи конфлікт в Україні, ми дійшли висновку, що необхідно побудувати зенітний та протидроновий купол", - сказав Дендіас, коментуючи нещодавнє використання Ізраїлем "Залізного куполу" для захисту від ракетних атак Ірану.
Водночас очільник міноборони Греції зауважив: так як держава не створила такої системи раніше, їй "потрібно надолужити втрачений час".
За словами Дендіаса, розбудова захисної інфраструктури зебере багато часу. Для цього передбачені бюджетні асигнування до 2030 року.
- 2 квітня Нікос Дендіас розповів про плани щодо модернізації структури збройних сил і наміри оновити флот винищувачів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.85
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.73
- Актуальне
- Важливе