Греція планує побудувати ППО, подібну до "Залізного купола" в Ізраїлі

Про це повідомив міністр національної оборони Греції Нікос Дендіас, передає eКathimerini.

"Нація повинна захистити себе… Досліджуючи конфлікт в Україні, ми дійшли висновку, що необхідно побудувати зенітний та протидроновий купол", - сказав Дендіас, коментуючи нещодавнє використання Ізраїлем "Залізного куполу" для захисту від ракетних атак Ірану.

Водночас очільник міноборони Греції зауважив: так як держава не створила такої системи раніше, їй "потрібно надолужити втрачений час".

За словами Дендіаса, розбудова захисної інфраструктури зебере багато часу. Для цього передбачені бюджетні асигнування до 2030 року.