До 2030 року - 200 сучасних літаків: Греція планує масштабну модернізацію армії
Міністр національної оборони Греції Нікос Дендіас у понеділок, 1 квітня, розповів про плани щодо модернізації структури збройних сил і наміри оновити флот винищувачів
Про це повідомляє eKathimerini.
Під час представлення плану модернізації збройних сил Греції міністр наголосив на закупівлі винищувачів, посиленні військово-морського флоту та ролі вітчизняної оборонної промисловості в автономних системах та протиракетній обороні.
"Наша мета полягає в тому, щоб до 2030 року ВПС Греції мали на озброєнні 200 сучасних літаків 4,5 і 5-го поколінь, поступово відмовляючись від літаків 3-го і 4-го поколінь", - наголосив Дендіас.
Він також оголосив про плани придбати дві або більше повноцінних ескадрилій до кінця десятиліття, що включатимуть літаки F-16 Viper, Rafale і F-35.
"Наша мета - зміцнити власну оборонну промисловість і просунутися у виробництві передових засобів ураження. Ми прагнемо створити нову реальність для грецьких збройних сил", - підкреслив грецький міністр.
- Крім того, уряд Греції планує відправити в Україну велику партію боєприпасів. Це готуються збробити через Чехію.
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