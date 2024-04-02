До 2030 року - 200 сучасних літаків: Греція планує масштабну модернізацію армії

Про це повідомляє eKathimerini.

Під час представлення плану модернізації збройних сил Греції міністр наголосив на закупівлі винищувачів, посиленні військово-морського флоту та ролі вітчизняної оборонної промисловості в автономних системах та протиракетній обороні.

"Наша мета полягає в тому, щоб до 2030 року ВПС Греції мали на озброєнні 200 сучасних літаків 4,5 і 5-го поколінь, поступово відмовляючись від літаків 3-го і 4-го поколінь", - наголосив Дендіас.

Він також оголосив про плани придбати дві або більше повноцінних ескадрилій до кінця десятиліття, що включатимуть літаки F-16 Viper, Rafale і F-35.

"Наша мета - зміцнити власну оборонну промисловість і просунутися у виробництві передових засобів ураження. Ми прагнемо створити нову реальність для грецьких збройних сил", - підкреслив грецький міністр.