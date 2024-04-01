Уряд Греції планує відправити в Україну велику партію боєприпасів, - ЗМІ

Про це пише видання iEidiseis.

"Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і просить погодження профільного парламентського комітету", - йдеться у повідомленні.

Конкретні боєприпаси знаходяться в запасах грецької армії та характеризуються як "придатні до використання" збройними силами Греції та будуть продані Чехії за 150 млн євро.

У виданні зазначають, що за словами військових, серед боєприпасів, які продаються, є ті, які досі використовуються на навчаннях.