Уряд Греції планує відправити в Україну велику партію боєприпасів, - ЗМІ
Уряд Греції планує відправити в Україну велику партію боєприпасів. Це готуються збробити через Чехію
Про це пише видання iEidiseis.
"Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і просить погодження профільного парламентського комітету", - йдеться у повідомленні.
Конкретні боєприпаси знаходяться в запасах грецької армії та характеризуються як "придатні до використання" збройними силами Греції та будуть продані Чехії за 150 млн євро.
У виданні зазначають, що за словами військових, серед боєприпасів, які продаються, є ті, які досі використовуються на навчаннях.
- 6 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій.
- 15 березня Греція долучилася до коаліції з розмінування України, яка була створена в межах Контактної групи з питань оборони України. Її очолюють Литва та Ісландія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.91 Купівля 38.91Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе