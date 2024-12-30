Туреччина заявила про готовність постачати електроенергію Сирії та Лівану
Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар оголосив, що Анкара готова розпочати постачання електроенергії до Сирії та Лівану
Про це повідомляє Reuters.
"Можливо, електроенергія, якої потребують Сирія та Ліван, спочатку буде задовольнятися шляхом експорту з Туреччини, і, звичайно, ми зможемо побачити картину трохи більше після того, як побачимо ситуацію в мережі електропередач", - наголосив Байрактар журналістам.
Міністр зазначив, що довоєнна потужність електромережі Сирії становила близько 8500 мегават, але зараз вона впала до приблизно 3500 мегават.
"Переважна більшість людей задовольняє свої потреби в електроенергії за допомогою генераторів, тому насправді існує дуже серйозна потреба в електроенергії", - пояснив Байрактар.
За його словами, турецька делегація вже перебуває в Сирії, де збиралася обговорити можливу енергетичну співпрацю, включаючи передачу електроенергії для зменшення дефіциту електроенергії.
У виданні зазначили, що Туреччина, яка підтримала повстанців у сусідній Сирії, що повалили Башара Асада цього місяця після 13-річної громадянської війни, знову відкрила своє посольство в Дамаску і вже провела контакти на високому рівні з новим фактичним лідером лідером Ахмедом аль-Шараа.
- 15 грудня міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер заявив, що його країна готова надати військову підтримку новій адміністрації Сирії, якщо надійде відповідний запит.
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