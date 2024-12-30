Туреччина заявила про готовність постачати електроенергію Сирії та Лівану

Про це повідомляє Reuters.

"Можливо, електроенергія, якої потребують Сирія та Ліван, спочатку буде задовольнятися шляхом експорту з Туреччини, і, звичайно, ми зможемо побачити картину трохи більше після того, як побачимо ситуацію в мережі електропередач", - наголосив Байрактар журналістам.

Міністр зазначив, що довоєнна потужність електромережі Сирії становила близько 8500 мегават, але зараз вона впала до приблизно 3500 мегават.

"Переважна більшість людей задовольняє свої потреби в електроенергії за допомогою генераторів, тому насправді існує дуже серйозна потреба в електроенергії", - пояснив Байрактар.

За його словами, турецька делегація вже перебуває в Сирії, де збиралася обговорити можливу енергетичну співпрацю, включаючи передачу електроенергії для зменшення дефіциту електроенергії.

У виданні зазначили, що Туреччина, яка підтримала повстанців у сусідній Сирії, що повалили Башара Асада цього місяця після 13-річної громадянської війни, знову відкрила своє посольство в Дамаску і вже провела контакти на високому рівні з новим фактичним лідером лідером Ахмедом аль-Шараа.