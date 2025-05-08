Туск попросив Німеччину залишити ППО Patriot у Ряшеві - за 100 км від кордону з Україною

Про це повідомляє RMF 24.

Дональд Туск запропонував канцлеру Німеччини продовжити розміщення німецьких систем Patriot у Ряшеві до кінця року, наголосивши, що захист усієї території Європи є першочерговим завданням.

"Присутність солдатів, інфраструктури, а також протиповітряної оборони не лише польської та німецької, а й інших країн, відповідає інтересам України та всієї Європи. Тому я звернувся з пропозицією до пана канцлера, щоб німецька сторона обміркувала продовження присутності німецьких Patriot у Жешуві до кінця року", - сказав премʼєр-міністр.

Туск підкреслив, що прийняття позитивного рішення було б вигідним для всіх сторін. Також він додав, що, хоча вони шукатимуть альтернативні варіанти, спільне планування оборони такого стратегічно важливого для європейської безпеки місця було б найкращим рішенням.

У свою чергу Мерц наголосив, що Росія є головною загрозою для безпеки та трансатлантичного партнерства. Він сказав, що Польща як безпосередній сусід Росії та Білорусі особливо вразлива до небезпеки, тому Німеччина повністю розуміє цю ситуацію.

"Нам довелося змінити основний закон, так зване боргове гальмо, щоб ми могли інвестувати ці багато мільярдів євро в нашу оборону. Це буде наш внесок у європейську оборону", – сказав канцлер.

Мерц також зазначив, що польські та німецькі пілоти спільно патрулюють повітряний простір Польщі. Крім того, він згадав, що німецькі системи Patriot розміщені для захисту аеропорту в Ряшеві.

Канцлер наголосив на необхідності збільшення обсягів закупівель військової техніки в Європі, оскільки, за його словами, поточні обсяги виробництва недостатні. Він також підкреслив важливість уніфікації стандартів та спрощення систем. Мерц вважає, що необхідно отримати більше обладнання за вже виділені на оборону кошти, і це є першочерговим завданням перед тим, як обговорювати додаткове фінансування.